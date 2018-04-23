Hatay'da Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde bir ortaokula Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin eÄŸitime destek iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± "Ãœlkem Ä°Ã§in DeÄŸer Projesi" kapsamÄ±nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nca 22 Ocak'ta Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esine dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan TEDAÅž iÅŸÃ§isi Åžahin ElitaÅŸ ve diÄŸer Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na, Hassa SÃ¶ÄŸÃ¼t Ortaokuluna okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phane kuruldu.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri proje Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan topladÄ±klarÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 bin kitabÄ± da kÃ¼tÃ¼phaneye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.
Projenin Marmara BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ Aykut Murat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ±nÄ± verdiklerini belirtti.
Projeyi hayÄ±rseverlerin ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade eden Murat, "Hedefimiz 7 bÃ¶lge, 7 il ve 7 kÃ¼tÃ¼phane. DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi ve Karedeniz BÃ¶lgesi'nde de bu kÃ¼tÃ¼phaneleri aÃ§arak hedefimizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in hayÄ±rseverlerin de desteklerine ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu belirtmek isteriz." diye konuÅŸtu.
Åžehit Åžahin ElitaÅŸ'Ä±n annesi Emine ElitaÅŸ ise kÃ¼tÃ¼phanenin kurulmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.
KÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda duygulu anlar yaÅŸayan anne ElitaÅŸ, oÄŸluyla gurur duyduÄŸunu vurgulayarak, "Ã–lsem de gam yemem artÄ±k." dedi.
Åžehidin eÅŸi Sevda ElitaÅŸ da okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phaneye eÅŸinin adÄ±nÄ±n verilmesinin kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini belirterek, emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bir araya geldiÄŸi BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'e PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkede artan faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, etkin mÃ¼cadelenin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
MehmetÃ§ik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Ã§ocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla okul malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle bir ortaokula kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi
Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde bir hafta ders verecek
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.