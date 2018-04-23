GÃ¼ncelleme: 18:45, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Hatay'da Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde bir ortaokula Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi.

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin eÄŸitime destek iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± "Ãœlkem Ä°Ã§in DeÄŸer Projesi" kapsamÄ±nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nca 22 Ocak'ta Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esine dÃ¼zenlenen havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan TEDAÅž iÅŸÃ§isi Åžahin ElitaÅŸ ve diÄŸer Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na, Hassa SÃ¶ÄŸÃ¼t Ortaokuluna okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phane kuruldu.

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri proje Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan topladÄ±klarÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 bin kitabÄ± da kÃ¼tÃ¼phaneye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

Projenin Marmara BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ Aykut Murat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ±nÄ± verdiklerini belirtti.

Projeyi hayÄ±rseverlerin ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade eden Murat, "Hedefimiz 7 bÃ¶lge, 7 il ve 7 kÃ¼tÃ¼phane. DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi ve Karedeniz BÃ¶lgesi'nde de bu kÃ¼tÃ¼phaneleri aÃ§arak hedefimizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in hayÄ±rseverlerin de desteklerine ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu belirtmek isteriz." diye konuÅŸtu.

Åžehit Åžahin ElitaÅŸ'Ä±n annesi Emine ElitaÅŸ ise kÃ¼tÃ¼phanenin kurulmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

KÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda duygulu anlar yaÅŸayan anne ElitaÅŸ, oÄŸluyla gurur duyduÄŸunu vurgulayarak, "Ã–lsem de gam yemem artÄ±k." dedi.

Åžehidin eÅŸi Sevda ElitaÅŸ da okuma salonu ve kÃ¼tÃ¼phaneye eÅŸinin adÄ±nÄ±n verilmesinin kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini belirterek, emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

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