16:48, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Lavrov Çin'den seslendi: Suriye'de Kimyasal saldırı "Tezgah"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı ve Devlet Müşaviri Vang Yi ile görüştü.

Çin Merkezi Televizyonu CCTV’nin haberine göre, Vang, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gelen Lavrov ile başkent Pekin’de görüştü.

İki bakan, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, ikili ilişkiler ile Suriye, Kore Yarımadası ve İran’a yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu diyalog toplantısının önemli başarılarla sonuçlandığını belirterek, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, kimyasal silah uzmanlarının araştırmasının sonuçlanmadan Suriye rejimine yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunan ve bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri süren Lavrov, “Çabalarımızın boşuna olmadığına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Lavrov, “ABD ve müttefiklerinin hareketlerinin tamamen yasa dışı olduğunu ve krizin çözümü için uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran’ın çabalarına zarar verildiğini ve Suriye’deki durumun daha karmaşık hale getirildiğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye’de siyasi çözümü öngören ilgili kararını desteklediklerini ve bu tür durumlarda silah kullanımına karşı çıktıklarını savunarak, askeri eylemler için BMGK’den izin alınması gerektiğini belirtti.

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye rejimine yönelik 14 Nisan’da ortak hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Suriye rejiminin kimyasal kabiliyetinin azaltılması hedeflendiği açıklanmıştı.

KORE'DEN GÜZEL HABERLER

Vang, Kore Yarımadası'na ilişkin de Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pyongyang’ın kararlarının ekonomik kalkınmaya odaklanmak için uygun zaman olduğunu belirten Vang, Çin’in olumlu gelişmelerin kaybedilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Vang, Çin’in, Kuzey Kore liderinin Güney Kore ve ABD liderleri ile yapacağı toplantılarda başarılı sonuçlar alınmasını umduğunu, Kore Yarımadası'ndan iyi haberlerin gelmesinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ayrıca Çin ve Rusya’nın Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için büyük katkılarının olduğuna dikkati çekerek, siyasi çözümün ilerlemesini teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gelecek hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir zirve toplantısına katılacak. Kim’in ABD Başkanı Donald Trump ile mayıs ayında görüşmesi bekleniyor.

İran’ın nükleer anlaşması konusunda BMGK'nin 2231’inci maddesinde değişikliğe gidilmemesi gerektiğini ifade eden Lavrov, “bazı ülkeler”in İran konusunda 6 ülke tarafından ulaşılan konsensüsü yıkmayı denediğini söyledi.

Lavrov, Çin ve Rusya'nın İran konusunda birlikte çalışmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın da Çin'deki temaslarına devam edecek.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine katılmak üzere Çin'e geleceğini bildirdi.