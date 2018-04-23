Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:38, 23 Nisan 2018 Pazartesi
Asya
16:48, 23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Lavrov Çin'den seslendi: Suriye'de Kimyasal saldırı "Tezgah"
Lavrov Çin'den seslendi: Suriye'de Kimyasal saldırı

Lavrov, Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunarak bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı ve Devlet Müşaviri Vang Yi ile görüştü.

Çin Merkezi Televizyonu CCTV’nin haberine göre, Vang, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gelen Lavrov ile başkent Pekin’de görüştü.

İki bakan, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, ikili ilişkiler ile Suriye, Kore Yarımadası ve İran’a yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu diyalog toplantısının önemli başarılarla sonuçlandığını belirterek, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, kimyasal silah uzmanlarının araştırmasının sonuçlanmadan Suriye rejimine yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunan ve bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri süren Lavrov, “Çabalarımızın boşuna olmadığına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Lavrov, “ABD ve müttefiklerinin hareketlerinin tamamen yasa dışı olduğunu ve krizin çözümü için uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran’ın çabalarına zarar verildiğini ve Suriye’deki durumun daha karmaşık hale getirildiğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye’de siyasi çözümü öngören ilgili kararını desteklediklerini ve bu tür durumlarda silah kullanımına karşı çıktıklarını savunarak, askeri eylemler için BMGK’den izin alınması gerektiğini belirtti.

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye rejimine yönelik 14 Nisan’da ortak hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Suriye rejiminin kimyasal kabiliyetinin azaltılması hedeflendiği açıklanmıştı.

KORE'DEN GÜZEL HABERLER

Vang, Kore Yarımadası'na ilişkin de Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pyongyang’ın kararlarının ekonomik kalkınmaya odaklanmak için uygun zaman olduğunu belirten Vang, Çin’in olumlu gelişmelerin kaybedilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Vang, Çin’in, Kuzey Kore liderinin Güney Kore ve ABD liderleri ile yapacağı toplantılarda başarılı sonuçlar alınmasını umduğunu, Kore Yarımadası'ndan iyi haberlerin gelmesinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ayrıca Çin ve Rusya’nın Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için büyük katkılarının olduğuna dikkati çekerek, siyasi çözümün ilerlemesini teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gelecek hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir zirve toplantısına katılacak. Kim’in ABD Başkanı Donald Trump ile mayıs ayında görüşmesi bekleniyor.

İran’ın nükleer anlaşması konusunda BMGK'nin 2231’inci maddesinde değişikliğe gidilmemesi gerektiğini ifade eden Lavrov, “bazı ülkeler”in İran konusunda 6 ülke tarafından ulaşılan konsensüsü yıkmayı denediğini söyledi.

Lavrov, Çin ve Rusya'nın İran konusunda birlikte çalışmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın da Çin'deki temaslarına devam edecek.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine katılmak üzere Çin'e geleceğini bildirdi.



İlgili Konular rusya çin suriye kimyasal ABD Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu
Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu
Sırbistan'da quot Türk Okçuluğu Sergisi quot açıldı
Sırbistan'da "Türk Okçuluğu Sergisi" açıldı

Başkent Belgrad'da Okçular Vakfı tarafından düzenlenen sergi, 5 Mayıs'a kadar açık kalacak
Lavrov Çin'den seslendi Suriye'de Kimyasal saldırı quot Tezgah quot
Lavrov Çin'den seslendi: Suriye'de Kimyasal saldırı "Tezgah"

Lavrov, Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunarak bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü
Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti
Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, 11 gün süren gösterilerin ardından istifa etti.
ABD Nijerya'ya sattığı savaş uçaklarının teslimini 2020'ye erteledi
ABD Nijerya'ya sattığı savaş uçaklarının teslimini 2020'ye erteledi

Nijerya'nın ABD'den satın aldığı 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Şubat 2018 yerine 2020 yılında teslim edileceği açıklandı.
Putin Suriye görüşmelerine Macron ile devam ediyor
Putin, Suriye görüşmelerine Macron ile devam ediyor

Putin’in Astana görüşmeleri ve Suriye’ye insani yardım hususlarında da Macron’a bilgi verdiği bildirildi
AB quot muhbirleri quot koruma altına alacak
AB "muhbirleri" koruma altına alacak

AB Komisyonu, şirket veya kurumlardaki rüşvet ve yolsuzlukları açığa çıkaran muhbirlerin koruma altına alınmasını önerdi
Belçika'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı ikiye katlandı
Belçika'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı ikiye katlandı

Belçika'da 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 sığınmacı çocuk kaybolurken, bu sayının geçen yıl 618'e yükseldiği bildirildi.
Tacikistan'da camilere uygunsuz kıyafetle gelmeme tavsiyesi
Tacikistan'da camilere uygunsuz kıyafetle gelmeme tavsiyesi

Tacikistan'da, İslam Alimler Heyeti tarafından hazırlanan “Camilerde namaz kılma ahlakı” kitabında, ülkedeki camilere dar, kısa ve spor giyimle gelmeme tavsiyesinde bulunuldu.
Malezya'daki suikastın ardından gözler yeniden İsrail'de
Malezya'daki suikastın ardından gözler yeniden İsrail'de

Filistinli bilim adamı Batş'ın, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da iki kişi tarafından düzenlenen suikasta kurban gitmesi gözlerin yeniden İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çevrilmesine neden oldu. 
Özbekistan nükleer santral peşinde
Özbekistan nükleer santral peşinde

Özbekistan, kendi nükleer santraline sahip olan Orta Asya'daki ilk ülke olabilir.
Katar'dan BAE'nin 'uçak tacizi' iddiasına yalanlama
Katar'dan BAE'nin 'uçak tacizi' iddiasına yalanlama

Katar'dan, "BAE'ye ait yolcu uçağını taciz ettiği" iddialarına yalanlama geldi.
Midilli'de Afgan sığınmacılara saldırı
Midilli'de Afgan sığınmacılara saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılar, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu grubun saldırısına uğradı.
Orta Afrika'daki kriz için Çad'dan yardım talebi
Orta Afrika'daki kriz için Çad'dan yardım talebi

BM Genel Sekreteri Guterres'in Orta Afrika Cumhuriyeti Özel Temsilcisi Fall, Çad Cumhurbaşkanı Debi'yle yaptığı görüşmede, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki krizle ilgili yardım istediği belirtildi
Libya'da siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları
Libya'da siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile "Başkanlık Konseyi" seçim mekanizmasıyla ilgili görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.
Gazze'deki barışçıl gösterilerde Filistinli şehit sayısı 40'a yükseldi
Gazze'deki barışçıl gösterilerde Filistinli şehit sayısı 40'a yükseldi

Cuma günü Refah kentinin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Abdullah Muhammed Şimali isimli Filistinli genç şehit oldu. Şimali'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 40'a yükselmiş oldu.

Haberler

Japon bakandan ABD'nin Suriye saldırısına destek
Japon bakandan ABD'nin Suriye saldırısına destek

Putin'den İran'a Suriye telefonu
Putin'den İran'a Suriye telefonu

Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti
Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti

Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı
Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı

Amerika Suriye'de kalmaya karar verdi
Amerika Suriye'de kalmaya karar verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye saldırıya ilk yorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye saldırıya ilk yorum

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı
ABD İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı

"Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye darbedir"
quot Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye darbedir quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 