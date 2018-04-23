DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 23 Nisan 2018 Pazartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 18:04, 23 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan, Ã§ocuklara KÃ¼lliyeyi gezdirdi
ErdoÄŸan, Ã§ocuklara KÃ¼lliyeyi gezdirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklar ErdoÄŸan'a, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tablo ile Ã§iÃ§ek takdim etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¼zerlerinde geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne asker ve vatandaÅŸlarca kullanÄ±lan giysiler bulunan Ã§ocuklarla yakÄ±ndan ilgilendi, birlikte hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

ErdoÄŸan, KÃ¼lliyenin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini gezdirdiÄŸi Ã§ocuklarla, daha sonra kabul salonunda bir sÃ¼re sohbet etti.



Ä°lgili Konular 23 nisan Ã§ocuk bayramÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ã‡avuÅŸoÄŸlu dan BelÃ§ikalÄ± mevkidaÅŸÄ±na PKK uyarÄ±sÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™dan BelÃ§ikalÄ± mevkidaÅŸÄ±na PKK uyarÄ±sÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bir araya geldiÄŸi BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'e PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkede artan faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, etkin mÃ¼cadelenin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Aliyev ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye yapacak
Aliyev ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye yapacak

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
MehmetÃ§ik 23 Nisan'da Suriyeli Ã§ocuklarÄ± sevindirdi
MehmetÃ§ik 23 Nisan'da Suriyeli Ã§ocuklarÄ± sevindirdi

MehmetÃ§ik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Ã§ocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla okul malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
Hatay'da Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuldu
Hatay'da Afrin ÅŸehitleri anÄ±sÄ±na kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuldu

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle bir ortaokula kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi
ErdoÄŸan Ã§ocuklara KÃ¼lliyeyi gezdirdi
ErdoÄŸan, Ã§ocuklara KÃ¼lliyeyi gezdirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi
Mehmet GÃ¶rmez BosnalÄ± ilahiyat Ã¶ÄŸrencilerine ders verecek
Mehmet GÃ¶rmez, BosnalÄ± ilahiyat Ã¶ÄŸrencilerine ders verecek

Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde bir hafta ders verecek
YangÄ±nda hayat kurtaran temel bilgiler
YangÄ±nda hayat kurtaran temel bilgiler

Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
BakanlÄ±k 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na aldÄ±
BakanlÄ±k 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na aldÄ±

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§'tan TÃ¼rkiye'nin 'EURO 2024 adaylÄ±ÄŸÄ±'na destek
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§'tan, TÃ¼rkiye'nin 'EURO 2024 adaylÄ±ÄŸÄ±'na destek

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KaramollaoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼
DoÄŸu Anadolu'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼

DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Deizm Hz Peygamber'i inkar projesidir'
'Deizm, Hz. Peygamber'i inkar projesidir'

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: 42 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Oy vermede 'tek saat' dÃ¶nemi
Oy vermede 'tek saat' dÃ¶nemi

YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da meydana gelen zincirleme kazada 22 yaralÄ±
Ã‡orum'da meydana gelen zincirleme kazada 22 yaralÄ±

Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Mehmet Mehdi Sungur vefat etti
Mehmet Mehdi Sungur vefat etti

Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'yeni dÃ¶nem' mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'yeni dÃ¶nem' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n 40 eser baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± sergi aÃ§Ä±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä±n 40 eser baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± sergi aÃ§Ä±ldÄ±

Novi Pazar'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a fahri hemÅŸehrilik
Novi Pazar'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a fahri hemÅŸehrilik

TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor
TÃ¼rkiye 24 Haziran'da erken seÃ§ime gidiyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ve Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Macron ve Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan'dan ABD'nin Suriye'ye operasyonu ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama
ErdoÄŸan'dan ABD'nin Suriye'ye operasyonu ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama

ErdoÄŸan'dan Suriye'deki kriz iÃ§in 'bilek gÃ¼reÅŸi' gÃ¶ndermesi
ErdoÄŸan'dan Suriye'deki kriz iÃ§in 'bilek gÃ¼reÅŸi' gÃ¶ndermesi

TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerini nasÄ±l bir gelecek bekliyor?
TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerini nasÄ±l bir gelecek bekliyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 