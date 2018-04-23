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Sırbistan'da "Türk Okçuluğu Sergisi" açıldı
Sırbistan'da

Başkent Belgrad'da Okçular Vakfı tarafından düzenlenen sergi, 5 Mayıs'a kadar açık kalacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Türk Okçuluğu Sergisi", Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da açıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.

Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vukosavljevic, Ordu Evi'nde düzenlenen açılıştaki konuşmasında, bugünün kültür açısından ve özellikle de Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültür iş birliği bakımından büyük bir gün olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Vukosavljevic, bir milletin kültür değerlerinin, özellikle de bugünkü küreselleşme çağında kesinlikle kaybolmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan da bugünkü sergi dolayısıyla bir araya gelmelerinin, iki ülke cumhurbaşkanlarının ne denli büyük bir vizyonu paylaştıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Çünkü toplumlar, tarihi ve geçmişi ayrışmak, çatışmak için de kullanabilir, dostluk, kardeşlik ve sevgi için de kullanabilir. Bugün bu ülke liderlerinde, Sırbistan ve Türkiye arasındaki 500 yılı aşkın ortak tarihi, ortak kültürü iki toplumun daha iyi olması ve buradan çıkacak ortak sinerjilerin güçlendirilmesi için kullanıldığını görmüş oluyoruz." dedi.

Türkiye ile Sırbistan'ın yakın ilişkilere sahip olmasının hem bölge bazında hem iki ülkenin refahının artması noktasında önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Batı kültürünün egemen olduğu yaklaşık 200 yıllık dönemde, dünyada maalesef Batı kültürünün diğer kültürlere yaşam hakkı tanımadığını görmüş olduk. Belki bir süreliğine dünya için iyi olduğunu, katkı sağladığını düşünmüş olduk. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu dünyaya daha çok barış, adalet, huzur getiremedi. O zaman dünyanın bütün renkleri, kültürleri, dünyanın ortak mirası, zenginliğinin tespit edildiğini görmeliyiz. Bugün burada sergi açılışının bu fikre katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise vakıf olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli değerler üzerinden siyaset yapma, kültür ve medeniyet değerlerini gençlere aktarma ve kültürler arası etkileşimi artırma konularında hassasiyetleri bulunduğunu belirterek, ilk insana Allah'ın öğrettiği bir ilim olan yay ve ok yapma yeteneğinin, kendilerine atalarından miras kalan önemli bir medeniyet ve kültür değeri olduğunu ifade etti.

Kültürlerin ve medeniyetlerin birbirlerini dönüştürmesi değil, tanıması anlamında gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldız, "Her kültür, her medeniyet kendi değerlerini ortaya koysun, gençler kendi tarihini, kültürel değerlerini ve medeniyet değerlerini taşısın arzusundayız." dedi.

Yıldız, iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi manada ortaya koydukları birlikteliğe kültürel bir destek verme arzusuyla burada bulunduklarını dile getirerek, serginin açılmasında katkısı bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş ise enstitü olarak dünya üzerindeki 5 kıtada kültürel köprüler inşa etmek üzere kurulduklarını aktararak, "Ülkeler arasındaki ilişkileri halklar arasındaki ilişkilere dönüştürmek için kültürel ve sanatsal faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen de okçuluğun Türklerde en başından beri çok önemli olduğunu vurgulayarak, Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında Okçuluk Vakfı'nı kurmasıyla okçuluğun Osmanlı'nın ilerleyen dönemlerinde daha üst seviyelere ulaştığına işaret etti.

Konuşmaların ardından konuklar sergiyi gezdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan ile Sırbistanlı bakanlar Vukosavljevic ve Ljajic de ok attı.

Türk okçuluğunun tarihsel gelişimini anlatan "Türk Okçuluğu Sergisi", 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da da yarın "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" açılacak.

 



İlgili Konular Sırbistan okçuluk
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