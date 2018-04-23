Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

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Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı ilk günlerde başından yaralanan Said Muhammed Vehbe (18) şehit oldu." ifadesini kullandı.
Vehbe'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 41'e yükseldi. Gösteriler sırasında 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu
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Cuma günü Refah kentinin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Abdullah Muhammed Şimali isimli Filistinli genç şehit oldu. Şimali'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 40'a yükselmiş oldu.