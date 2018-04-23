Rusya'dan 5 Türk şirketine daha domates ithalatı izni

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 24 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, 5 Türk şirketine daha domates ithalatı için izin verildiği belirtildi.
Rusya, 29 Mart itibarıyla toplam 15 şirketten domates ithalatına izin vermişti.
Asya Futbol Konfederasyon Başkanı Selman bin İbrahim Al Halife, Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını, oyuncuların İsrail işgali nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacağı tehdidinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, nükleer anlaşmanın yerini alacak başka bir anlaşmanın bulunmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan ile barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den 5 şirkete daha izin verdiği bildirildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "BM'de sığınmacılar için küresel bir anlaşma hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar hazırlanmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu
Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu
Başkent Belgrad'da Okçular Vakfı tarafından düzenlenen sergi, 5 Mayıs'a kadar açık kalacak
Lavrov, Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunarak bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, 11 gün süren gösterilerin ardından istifa etti.
Nijerya'nın ABD'den satın aldığı 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Şubat 2018 yerine 2020 yılında teslim edileceği açıklandı.
Putin’in Astana görüşmeleri ve Suriye’ye insani yardım hususlarında da Macron’a bilgi verdiği bildirildi
AB Komisyonu, şirket veya kurumlardaki rüşvet ve yolsuzlukları açığa çıkaran muhbirlerin koruma altına alınmasını önerdi
Belçika'da 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 sığınmacı çocuk kaybolurken, bu sayının geçen yıl 618'e yükseldiği bildirildi.
Tacikistan'da, İslam Alimler Heyeti tarafından hazırlanan “Camilerde namaz kılma ahlakı” kitabında, ülkedeki camilere dar, kısa ve spor giyimle gelmeme tavsiyesinde bulunuldu.