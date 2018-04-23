Çipras'tan Türkiye hakkında ılımlı mesajlar

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerine dair, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değil. Pratikte bir yansıması da olması gerekli." dedi.
Çipras, partisi SYRIZA'nın meclis grubunda yaptığı konuşmada ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.
İki Yunan askerin Türkiye'de tutuklu bulunmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a verdiği desteği anımsatan Çipras, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlıkları çözme noktasında, her zamankinden daha fazla uluslararası destek gördüklerini savundu.
Diğer yandan "Yunanistan, Türkiye ile güven ve diyalog inşa etmek istiyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa yoluna sıcak bakıyor ve destekçisi." diye konuşan Çipras, buna rağmen Türkiye'nin, Avrupa'daki genişlemeden uzaklaşma fikriyle "flört ettiğini" öne sürdü.
Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin ifadelerine değinerek, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değil. Pratikte bir yansıması da olması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.
Yunan askerlerin geri gönderilmesi çağrısında bulunan Çipras, buna yönelik herhangi bir ön koşulun kabul edilemeyeceğini söyledi.
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan ile barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
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