İran Avrupalı liderlere 'nükleer anlaşma' için seslendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkeleri liderlerine Trump'ı "nükleer anlaşmayı uygulamaya teşvik etmeleri" çağrısında bulundu.
Açıklamasında Zarif şu ifadeleri kullandı:
"Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron doğru söylüyor, nükleer anlaşmanın B planı yok. Ya hep ya hiç. Avrupa liderleri, Trump'ı nükleer anlaşmada kalmaya teşvik etmekle yetinmemeli, onu uygulamaya geçirmek için adım atmalıdırlar."
ABD Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.
Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.
Asya Futbol Konfederasyon Başkanı Selman bin İbrahim Al Halife, Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını, oyuncuların İsrail işgali nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacağı tehdidinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, nükleer anlaşmanın yerini alacak başka bir anlaşmanın bulunmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.
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