19:29, 23 Nisan 2018 Pazartesi

Irak seçimlerine DEAŞ tehdidi





Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacağı tehdidinde bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacağı tehdidinde bulundu. DEAŞ'ın sözcüsü olduğu öne sürülen Ebu Hasan el-Muhacir'e ait olduğu belirtilen sosyal medyadaki ses kaydında, Irak'ta 12 Mayıs'ta seçim merkezlerine saldırı yapılacağı tehdidinde bulunularak, seçime katılacak adaylar ve oy verecek seçmenler "dinsiz" olarak nitelendirildi ve cezalarının "ölüm" olacağı savunuldu. Ses kaydında, "Şiilerin başını çektiği hükümet, İran'ın ajanıdır." denildi. Irak'ta mayıs ayında yapılması kararlaştırılan genel seçimler, DEAŞ'la mücadelenin askeri olarak sona ermesinden sonraki ilk seçim olacak. Irak'taki genel seçimlerde 7 bin 376 aday yarışıyor. Yaklaşık 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

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