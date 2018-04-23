Aliyev ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, 11 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonrasÄ±nda ilk resmi ziyaretini 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ziyaret Ã§erÃ§evesinde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda TÃ¼rkiye-Azerbaycan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (YDSK) 7'nci toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
SEÃ‡Ä°M SONRASI Ä°LK YURT DIÅžI ZÄ°YARETÄ°
SÃ¶z konusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri sonrasÄ±nda Aliyev'in gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatini teÅŸkil edecek.
Ziyaret kapsamÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Azerbaycan ile ikili iliÅŸkilerin daha da pekiÅŸtirilmesi iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlar ele alÄ±nacak, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± gÃ¼ncel geliÅŸmelere yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bir araya geldiÄŸi BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'e PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkede artan faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, etkin mÃ¼cadelenin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
MehmetÃ§ik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Ã§ocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla okul malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle bir ortaokula kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi
Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde bir hafta ders verecek
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliÄŸi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurusuna, TFF'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla destek verdiÄŸi bildirildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, bir araya gelerek 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundular.
DoÄŸu Anadolu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de dÃ¼zenlenen "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an ProgramÄ±"nda, son zamanlarda sÄ±kÃ§a konuÅŸulan 'deizm' konusu da incelendi. Ä°lahiyatÃ§Ä± yazar Prof. Dr. Nihat HatipoÄŸlu, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ''Deizm, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) inkar projesidir. Deizm, Peygamber dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.'' dedi.
16-23 Nisan arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda, sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 42 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YSK'nin, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne katÄ±lacak partilere iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. TÃ¼m yurtta oy verme baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenirken,daha Ã¶nce doÄŸu ve batÄ± illerinde iki ayrÄ± saat uygulanÄ±yordu.
Ã‡orum'da, dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundaki otomobillerin de bulunduÄŸu 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°lim Yayma Cemiyeti'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet Mehdi Sungur'un vefat ettiÄŸi bildirildi.