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Çavuşoğlu’dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı
Çavuşoğlu’dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e PKK terör örgütünün ülkede artan faaliyetlerine dikkati çekerek, etkin mücadelenin önemini vurguladığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere geldiği New York’ta Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakan Didier Reynders ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Çavuşoğlu Belçikalı mevkidaşına Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun ayrıca “Belçika’da artan PKK faaliyetlerine dikkati çekerek, terör örgütüne karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı” kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu toplantı kapsamında New York’ta bulunuyor.

Bu toplantı kapsamında Çavuşoğlu, BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.



İlgili Konular Mevlüt Çavuşoğlu Didier Reynders Türkiye Birleşmiş Milletler Belçika pkk terör
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