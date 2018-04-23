Apple'Ä±n Shazam teklifine AB engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Apple'dan mÃ¼zik uygulamasÄ± Shazam iÃ§in teklif edilen satÄ±n alma iÅŸleminin mÃ¼zik hizmetleri piyasasÄ±nda seÃ§enekleri azaltabileceÄŸi ve rekabet konusunda kaygÄ±lara neden olduÄŸu kaydedildi.
Avrupa'da faaliyet gÃ¶steren bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ÅŸirket birleÅŸmeleri veya satÄ±n almalarÄ±nÄ± denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruÅŸturmalarda rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumlarÄ±n tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleÅŸmeleri ve satÄ±n almalarÄ± engelleyebiliyor.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonunun, Amerikan teknoloji ÅŸirketi Apple'Ä±n Shazam mÃ¼zik uygulamasÄ±nÄ± satÄ±n alma teklifine yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Sosyal medya hesaplarÄ±nda bazÄ± uygulamalara izin veren kullanÄ±cÄ±lar farkÄ±nda olmadan Ã¶zel bilgilerini ve ÅŸifrelerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸarak, veri gÃ¼venliÄŸini riske ediyor. Uzmanlar, genelde "ArkadaÅŸÄ±m yÃ¼klemiÅŸse gÃ¼venlidir" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle internette hÄ±zla yayÄ±lan "Profilime en son kim baktÄ±?" gibi zararlÄ± uygulamalar iÃ§in vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Senatosu'nda verdiÄŸi ifadede insanlarÄ±n bilgilerini korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ±nÄ± kabul etti.
ABD'de, bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan iÃ§ sesi algÄ±layarak yazÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilen bir aygÄ±tÄ±n geliÅŸtirildiÄŸi bildirildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n mesajlaÅŸmalarÄ±na eriÅŸim izini vermemesi nedeniyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ±
Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir projede yer almasÄ±na tepki geldi
Lokheed Martin firmasÄ±, NASA iÃ§in ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayÄ±p, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rkenki ses dÃ¼zeyine eÅŸdeÄŸer gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karan jet uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retecek.
ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olan 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±n zehirli olduÄŸu tespit edildi
TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
Amerikan teknoloji ÅŸirketi IBM dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayarÄ±nÄ± Ã¼retti