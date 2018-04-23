Apple'Ä±n Shazam teklifine AB engeli

GetContact'a verdiÄŸiniz izinler canÄ±nÄ±zÄ± yakabilir

Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?