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20:46, 23 Nisan 2018 Pazartesi
Bilim Teknoloji
20:29, 23 Nisan 2018 Pazartesi

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Apple'Ä±n Shazam teklifine AB engeli
Apple'Ä±n Shazam teklifine AB engeli

Avrupa BirliÄŸi Komisyonunun, Amerikan teknoloji ÅŸirketi Apple'Ä±n Shazam mÃ¼zik uygulamasÄ±nÄ± satÄ±n alma teklifine yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Apple'dan mÃ¼zik uygulamasÄ± Shazam iÃ§in teklif edilen satÄ±n alma iÅŸleminin mÃ¼zik hizmetleri piyasasÄ±nda seÃ§enekleri azaltabileceÄŸi ve rekabet konusunda kaygÄ±lara neden olduÄŸu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gÃ¶steren bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ÅŸirket birleÅŸmeleri veya satÄ±n almalarÄ±nÄ± denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruÅŸturmalarda rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumlarÄ±n tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleÅŸmeleri ve satÄ±n almalarÄ± engelleyebiliyor.



Ä°lgili Konular apple avrupa birliÄŸi shazam
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