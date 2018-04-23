İtalya'da hükümet kurma çabaları sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İtalya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile mevcut hükümetin büyük ortağı merkez sol görüşlü Demokrat Parti (PD) arasında hükümet kurma ihtimali olup olmadığını belirlemesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu görevlendirdi.
Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından görevlendirilen Fico'nun taraflarla görüşmelerini tamamlayıp hükümetin kurulma ihtimali olup olmadığı hakkındaki görüşünü 26 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanına ileteceği bildirildi.
HÜKÜMET KURMA ÇABALARI
Cumhurbaşkanı Mattarella, nisan ayının ilk iki haftası hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için meclisteki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.
Mattarella, geçen hafta da Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi merkez sağ ile 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için görevlendirmişti ancak Casellati temaslarından bir sonuç alamamıştı.
Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.
Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.
M5S, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise, M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" söylemişti.
Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.
Malezya'da suikasta uğrayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a suikast düzenleyen saldırganların robot resimleri yayınlandı.
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.
Asya Futbol Konfederasyon Başkanı Selman bin İbrahim Al Halife, Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını, oyuncuların İsrail işgali nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacağı tehdidinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, nükleer anlaşmanın yerini alacak başka bir anlaşmanın bulunmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan ile barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den 5 şirkete daha izin verdiği bildirildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "BM'de sığınmacılar için küresel bir anlaşma hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar hazırlanmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu
Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu
Başkent Belgrad'da Okçular Vakfı tarafından düzenlenen sergi, 5 Mayıs'a kadar açık kalacak
Lavrov, Duma’daki kimyasal silah saldırısının “tezgahlandığını” savunarak bunun askeri saldırı için bahane olarak kullanıldığını ileri sürdü
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, 11 gün süren gösterilerin ardından istifa etti.
Nijerya'nın ABD'den satın aldığı 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Şubat 2018 yerine 2020 yılında teslim edileceği açıklandı.
Putin’in Astana görüşmeleri ve Suriye’ye insani yardım hususlarında da Macron’a bilgi verdiği bildirildi
AB Komisyonu, şirket veya kurumlardaki rüşvet ve yolsuzlukları açığa çıkaran muhbirlerin koruma altına alınmasını önerdi