Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 10 ölü, 15 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kanada’nın Toronto kentinde dün bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Yetkililer, saldırıda ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığını açıkladı.
Saldırıda yaralanan 15 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırganın kimliği 25 yaşındaki Ermeni asıllı Kanada vatandaşı Alek Minassian olarak açıklandı. Toronto Seneca Kolejinde İngilizce eğitimi gören Minassian'ın sorgusu devam ediyor.
Toronto Polis Şefi Mark Saunders, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını ancak kasıtlı yapıldığını söyledi.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ulusal güvenlik seviyesini yükseltmelerini gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.
Başbakan Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, “Toronto'daki trajik ve anlamsız saldırıdan büyük üzüntü duydum. Bütün Kanadalılar adına öldürülenlerin sevdiklerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileklerimi sunuyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Saldırının ardından ilk müdahalede bulunan ekipleri tebrik eden Trudeau, şunları kaydetti:
“Bu son derece zor durumu cesaret ve profesyonellikle yöneten ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum. Tereddüt etmeden tehlike ile karşı karşıya kaldılar ve çabaları hiç şüphesiz başka birçok hayatı kurtardı ve daha fazla yaralanmayı önledi. Hepimiz şehirlerimizin kaldırımlarında güvenle yürüyebilmeliyiz. Bu durumu yakından izliyoruz ve tüm Kanadalıların güvenliğini sağlamak için ülke çapında kolluk kuvvetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz.”
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