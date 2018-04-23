Toronto'da araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Toronto polisi tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği alanda, yayaların arasına bir aracın girmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, şoförün tutuklandığını açıklarken, olayın terör saldırısı olup olmadığı hakkında yorum yapmak için "henüz erken" ifadesini kullandı.
Grey, yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olay hakkında incelemelerin devam ettiğini aktardı.
Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "UNRWA, Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." dedi.
ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, nükleerden arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar bu ülkeye uygulanan hiçbir yaptırımın kaldırılmayacağını söyledi.
Kanada'nın Toronto kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın dalması sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın aşılması için görüşmeler devam ediyor.
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