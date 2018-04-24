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ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım açıklaması
ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım açıklaması

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, nükleerden arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar bu ülkeye uygulanan hiçbir yaptırımın kaldırılmayacağını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Amaç, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasıdır. Kuzey Kore'den bu konuda somut adımlar görene kadar (bu ülke üzerindeki) maksimum baskı yaklaşımını sürdüreceğiz." dedi.

Sanders, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Kuzey Kore ve gündemdeki diğer konulara ilişkin soruları cevapladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki sürece işaret eden Sanders, gelişmelerin adım adım takip edildiğini ve Trump yönetiminin hiçbir konuda taviz vermeyeceğini belirtti.

Sanders, "Amaç, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasıdır. Kuzey Kore'den bu konuda somut adımlar görene kadar (bu ülke üzerindeki) maksimum baskı yaklaşımını sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"SOMUT ADIM GÖRENE KADAR YAPTIRIMLAR KALDIRILMAYACAK"

ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların iki ülke arasındaki görüşmelerin neresinde yer aldığına ilişkin bir soruya Sanders, "Nükleerden arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar hiçbir yaptırım kaldırılmayacak." şeklinde yanıt verdi.

Sözcü Sanders, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki olumlu adımlarının farkında olduklarını ancak daha gidilecek çok mesafe olduğuna inandıklarını dile getirdi.

PYONGYANG'DAN FÜZE DENEMELERİNİ DURDURMA KARARI

Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik füze denemeleri ve fırlatışları durduracak." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir gelişme!" paylaşımında bulunmuş ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeyi dört gözle beklediğini kaydetmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşmesinin ardından hazirana kadar ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.



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