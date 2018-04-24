TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti MKYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
(Ankara/11.30/14.00/19.30)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Ä°spanya HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± 6. Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere gittiÄŸi Ä°spanya'da temaslarda bulunacak.
(Madrid)Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/13.30/15.00/16.00)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ä°ÅŸbirliÄŸi SÃ¼reci Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere gittiÄŸi Slovenya'da temaslarda bulunacak.
(Ljubljana)Â
2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, tedavi ettirilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye getirilen Filistinli Secud Åžerif, Mahmud Åžerif ve Enes Åžerif kardeÅŸler ile ailesini SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilkent yerleÅŸkesindeki makamÄ±nda kabul edecek.
(Ankara/10.00)
3- TBMM Genel Kurulunda, 24 Haziran cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminde uygulanacak hÃ¼kÃ¼mleri iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin uyum teklifi Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlayacak.
(TBMM/15.00)Â
4- HDP TBMM Grubu toplanacak.
(TBMM/12.30)Â
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EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, DOMOTEX TÃ¼rkiye 2018 FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile Gaziantep TSO'da sanayici ve iÅŸ adamlarÄ± ile toplantÄ±ya katÄ±lacak.
(Gaziantep/11.00/15.00)Â
2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin imalat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÃœÄ°K, 2018 Nisan ayÄ± sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, "BarÄ±ÅŸÄ±n Ä°nÅŸasÄ± ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" konulu toplantÄ±da BM Genel Kuruluna hitap edecek.
(New York)Â
2- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Beyaz Sarayâ€™daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Washington)
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
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