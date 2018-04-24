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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:56, 24 Nisan 2018 SalÄ±
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:07, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti MKYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.

(Ankara/11.30/14.00/19.30)Â 

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Ä°spanya HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± 6. Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere gittiÄŸi Ä°spanya'da temaslarda bulunacak.

(Madrid)Â 

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantÄ±larÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/13.30/15.00/16.00)Â Â 

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GÃ¼neydoÄŸu Avrupa Ä°ÅŸbirliÄŸi SÃ¼reci Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere gittiÄŸi Slovenya'da temaslarda bulunacak.

(Ljubljana)Â 

2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, tedavi ettirilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye getirilen Filistinli Secud Åžerif, Mahmud Åžerif ve Enes Åžerif kardeÅŸler ile ailesini SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilkent yerleÅŸkesindeki makamÄ±nda kabul edecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, 24 Haziran cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminde uygulanacak hÃ¼kÃ¼mleri iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin uyum teklifi Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlayacak.

(TBMM/15.00)Â 

4- HDP TBMM Grubu toplanacak.

(TBMM/12.30)Â 

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, DOMOTEX TÃ¼rkiye 2018 FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile Gaziantep TSO'da sanayici ve iÅŸ adamlarÄ± ile toplantÄ±ya katÄ±lacak.

(Gaziantep/11.00/15.00)Â 

2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin imalat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÃœÄ°K, 2018 Nisan ayÄ± sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, "BarÄ±ÅŸÄ±n Ä°nÅŸasÄ± ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" konulu toplantÄ±da BM Genel Kuruluna hitap edecek.

(New York)Â 

2- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Beyaz Sarayâ€™daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Washington)

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)



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