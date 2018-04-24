AdÄ±yaman'da gece yarÄ±sÄ± korkutan deprem

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi.
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 03.34'te merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 7 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
SÃ¶z konusu olayÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en bir saatte bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 1,4 ile 2,7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 8 artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.
Bu arada, depremin etkisiyle ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerdeki bazÄ± binalarda hasar oluÅŸtu. SarsÄ±ntÄ± anÄ±nda panikleyen bazÄ± vatandaÅŸlara da 112 Acil Servis ekipleri mÃ¼dahale etti.
Samsat KaymakamÄ± Sedat Sezik, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AdÄ±yaman'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve DiyarbakÄ±r'da hissedilen deprem nedeniyle ÅŸu anda ilÃ§e genelinde ciddi herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸuna dair bilginin ellerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SarsÄ±ntÄ±ya uykularÄ±nda yakalanan ve paniÄŸe kapÄ±larak binalardan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±.
Ã‡oÄŸunluÄŸunu yaÅŸlÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu 13 depremzede, olayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarÄ±yla Samsat ve AdÄ±yaman'daki hastanelere mÃ¼racaat etti.
Yetkililer, can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanelere gelenlerin de ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlÄ± bir binanÄ±n altÄ±nda yer alan ve deprem sÄ±rasÄ±nda bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lan alanda mahsur kalan kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in AFAD ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ makineleriyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bazÄ± hayvanlar canlÄ± olarak bulunduklarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ hayvanÄ±n telef olduÄŸu belirlendi.
AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gÃ¶ren binalarda da Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. BazÄ± dernekler ise depremzedelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.
Samsat ilÃ§esinde 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme uykularÄ±nda yakalanan vatandaÅŸlar, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Depremzedelerden Ali YÄ±lmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle babasÄ±na ait evin kolonlarÄ±nda hasar oluÅŸtuÄŸunu dile getirdi.
GeÃ§en yÄ±lki depremi de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±lmaz, korktuklarÄ±nÄ± ifade ederek, ilÃ§enin baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.
YÄ±lmaz, "90 yaÅŸÄ±ndaki annemle babamÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde zarar var. AdÄ±yaman merkezde yaÅŸÄ±yordum, depremi duyunca nasÄ±l geldiÄŸimi inanÄ±n hatÄ±rlamÄ±yorum. Annem ve babam evde mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±, saÄŸ olsunlar kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±p kurtarmÄ±ÅŸlar." dedi.
Ä°lÃ§e esnafÄ±ndan Mustafa YakaryÄ±lmaz da deprem sÄ±rasÄ±nda panik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Tek tesellilerinin can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen YakaryÄ±lmaz, "Zaten evlerimizin Ã§oÄŸu boÅŸtu, kalanlar da darbe yedi. GeÃ§en seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. MaÄŸduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.
Samsat ilÃ§esinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmiÅŸti.
PeÅŸinden Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± depremin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede gerÃ§ekleÅŸtirilen hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Samsat merkez ve kÃ¶ylerinde 2 bin 48 yapÄ±nÄ±n bin 289'unun aÄŸÄ±r hasarlÄ±, 168'inin orta hasarlÄ±, 542'sinin de az hasarlÄ± veya hasarsÄ±z olduÄŸu, buna gÃ¶re ilÃ§e merkezindeki yapÄ±larÄ±n yÃ¼zde 78'inin, kÃ¶ylerdeki yapÄ±larÄ±n ise yÃ¼zde 69,5'inin aÄŸÄ±r hasarlÄ± olduÄŸu belirlenmiÅŸti.
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AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde meydana gelen 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve DiyarbakÄ±r illerinde de hissedildi. AdÄ±yaman Valisi KalkancÄ±, "Depremden dolayÄ± yaralÄ±mÄ±z yok, deprem paniÄŸiyle kaÃ§Ä±ÅŸÄ±rken ayaÄŸÄ± takÄ±lan, dÃ¼ÅŸen, kolunu Ã§arpan 19 civarÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±z var." dedi.
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