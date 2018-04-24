09:07, 24 Nisan 2018 SalÄ±

AdÄ±yaman'da gece yarÄ±sÄ± korkutan deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 03.34'te merkez Ã¼ssÃ¼ Samsat olan 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 7 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

SÃ¶z konusu olayÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en bir saatte bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 1,4 ile 2,7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 8 artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.

Bu arada, depremin etkisiyle ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerdeki bazÄ± binalarda hasar oluÅŸtu. SarsÄ±ntÄ± anÄ±nda panikleyen bazÄ± vatandaÅŸlara da 112 Acil Servis ekipleri mÃ¼dahale etti.

Samsat KaymakamÄ± Sedat Sezik, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AdÄ±yaman'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve DiyarbakÄ±r'da hissedilen deprem nedeniyle ÅŸu anda ilÃ§e genelinde ciddi herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸuna dair bilginin ellerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡OÄžU YAÅžLI 13 KÄ°ÅžÄ° HASTANELERE MÃœRACAAT ETTÄ°

SarsÄ±ntÄ±ya uykularÄ±nda yakalanan ve paniÄŸe kapÄ±larak binalardan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±.

Ã‡oÄŸunluÄŸunu yaÅŸlÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu 13 depremzede, olayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarÄ±yla Samsat ve AdÄ±yaman'daki hastanelere mÃ¼racaat etti.

Yetkililer, can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanelere gelenlerin de ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlÄ± bir binanÄ±n altÄ±nda yer alan ve deprem sÄ±rasÄ±nda bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÄ±kÄ±lan alanda mahsur kalan kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in AFAD ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ makineleriyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bazÄ± hayvanlar canlÄ± olarak bulunduklarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ hayvanÄ±n telef olduÄŸu belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gÃ¶ren binalarda da Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. BazÄ± dernekler ise depremzedelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

DEPREMZEDELER YAÅžADILARINI ANLATTI

Samsat ilÃ§esinde 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme uykularÄ±nda yakalanan vatandaÅŸlar, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Depremzedelerden Ali YÄ±lmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle babasÄ±na ait evin kolonlarÄ±nda hasar oluÅŸtuÄŸunu dile getirdi.

GeÃ§en yÄ±lki depremi de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±lmaz, korktuklarÄ±nÄ± ifade ederek, ilÃ§enin baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

YÄ±lmaz, "90 yaÅŸÄ±ndaki annemle babamÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde zarar var. AdÄ±yaman merkezde yaÅŸÄ±yordum, depremi duyunca nasÄ±l geldiÄŸimi inanÄ±n hatÄ±rlamÄ±yorum. Annem ve babam evde mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±, saÄŸ olsunlar kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±p kurtarmÄ±ÅŸlar." dedi.

Ä°lÃ§e esnafÄ±ndan Mustafa YakaryÄ±lmaz da deprem sÄ±rasÄ±nda panik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Tek tesellilerinin can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen YakaryÄ±lmaz, "Zaten evlerimizin Ã§oÄŸu boÅŸtu, kalanlar da darbe yedi. GeÃ§en seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. MaÄŸduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.

GEÃ‡EN YIL DA 5,5 BÃœYÃœKLÃœÄžÃœNDEKÄ° DEPREMLE SARSILMIÅžTI

Samsat ilÃ§esinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmiÅŸti.

PeÅŸinden Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± depremin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede gerÃ§ekleÅŸtirilen hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Samsat merkez ve kÃ¶ylerinde 2 bin 48 yapÄ±nÄ±n bin 289'unun aÄŸÄ±r hasarlÄ±, 168'inin orta hasarlÄ±, 542'sinin de az hasarlÄ± veya hasarsÄ±z olduÄŸu, buna gÃ¶re ilÃ§e merkezindeki yapÄ±larÄ±n yÃ¼zde 78'inin, kÃ¶ylerdeki yapÄ±larÄ±n ise yÃ¼zde 69,5'inin aÄŸÄ±r hasarlÄ± olduÄŸu belirlenmiÅŸti.