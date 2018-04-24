Tunus'ta askeri uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'un doÄŸusundaki Safakes kentinde bir askeri eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu iki asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Tunus Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸgeneral Bilhasan el-Vislati, yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Safakes kentindeki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Ã§evresinde gece uÃ§uÅŸ eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bir askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Olayda, uÃ§akta bulunan iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtenÂ Vislati, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedenine iliÅŸkin bilgi vermedi.

GeÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda da Suse kentinde bir askeri Ã¼sten hareket eden askeri helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu bir asker Ã¶lmÃ¼ÅŸ, iki asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.