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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:56, 24 Nisan 2018 SalÄ±
Afrika
09:50, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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Kamerun'da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan halka 'Ã¶lÃ¼ ÅŸehir' tehdidi
Kamerun'da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan halka 'Ã¶lÃ¼ ÅŸehir' tehdidi
Foto: ArÅŸiv

Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamerun'un kuzeybatÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Anglofon (Ä°ngilizce konuÅŸulan) bÃ¶lgelerdeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, halka broÅŸÃ¼rlerle sokaÄŸa Ã§Ä±kmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±, uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmala tehdit etti.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Anglofon bÃ¶lgesindeki halk, sabah saatlerinde sokaklarda "Ã¶lÃ¼ ÅŸehir operasyonu"na katÄ±lmalarÄ±nÄ± isteyen broÅŸÃ¼rlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

BroÅŸÃ¼rlerde halktan hiÃ§bir ÅŸekilde sokaÄŸa Ã§Ä±kmayarak yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri talep edilirken, uyarÄ±ya uymayanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair tehditler de yer aldÄ±.

Ä°sminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, broÅŸÃ¼rlerde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± lider Sisiku Ayuku Tabe'nin tutuklanmasÄ±na karÅŸÄ± tepki olarak halktan evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ±n istendiÄŸini, Tabe'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini belirtti.

Yetkili, kaÃ§Ä±rÄ±lmaktan korkan halkÄ±n evlerinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

Kamerun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n savunmadan sorumlu temsilcisiÂ Joseph Beti Assomo iseÂ sÃ¶z konusu olaylar nedeniyle bÃ¶lgeye asker takviyesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Assomo, bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸin kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§inÂ komÅŸu Ã¼lke Nijerya'daki sÄ±nÄ±r birliklerinin gÃ¼Ã§lendirildiÄŸini de aktardÄ±.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, gÃ¼neybatÄ± Anglofon bÃ¶lgesinin valisi Bernard Okalia Bilai'nin konvoyuna 20 Nisan'da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. Vali saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulurken, 2 Kamerun askeri ise hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â 

Ä°ngilizce konuÅŸulan (Anglofon) bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden Ambazonya Savunma GÃ¼cÃ¼ (ADF) adÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± grup, son birkaÃ§ ayda bÃ¶lgedeki Ã¶nemli kiÅŸileri bÃ¶lge halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼mete gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek amacÄ±yla kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

ANGLOFON KRÄ°ZÄ°

Anglofon krizi, hÃ¼kÃ¼metin Ä°ngilizce bilmeyen Ã¶ÄŸretmenleri ve hakimleri Anglofon bÃ¶lgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardÄ±ndan 2016'da gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliÄŸinde kuzeybatÄ±daki Anglofon bÃ¶lge Bamenda'da "Ambazonya" adÄ±nÄ± verdikleri bir devlet kurduklarÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. HakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± bulunan Tabe, ocak ayÄ±nda Nijerya'da yakalanmÄ±ÅŸ ve Kamerun'a iade edilmiÅŸti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadar yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Ä°lgili Konular kamerun afrika
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