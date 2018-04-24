Kamerun'da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan halka 'Ã¶lÃ¼ ÅŸehir' tehdidi

Kamerun'un kuzeybatÄ±sÄ± ve gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Anglofon (Ä°ngilizce konuÅŸulan) bÃ¶lgelerdeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, halka broÅŸÃ¼rlerle sokaÄŸa Ã§Ä±kmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±, uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmala tehdit etti.
Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Anglofon bÃ¶lgesindeki halk, sabah saatlerinde sokaklarda "Ã¶lÃ¼ ÅŸehir operasyonu"na katÄ±lmalarÄ±nÄ± isteyen broÅŸÃ¼rlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
BroÅŸÃ¼rlerde halktan hiÃ§bir ÅŸekilde sokaÄŸa Ã§Ä±kmayarak yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri talep edilirken, uyarÄ±ya uymayanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair tehditler de yer aldÄ±.
Ä°sminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, broÅŸÃ¼rlerde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± lider Sisiku Ayuku Tabe'nin tutuklanmasÄ±na karÅŸÄ± tepki olarak halktan evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ±n istendiÄŸini, Tabe'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini belirtti.
Yetkili, kaÃ§Ä±rÄ±lmaktan korkan halkÄ±n evlerinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.
Kamerun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n savunmadan sorumlu temsilcisiÂ Joseph Beti Assomo iseÂ sÃ¶z konusu olaylar nedeniyle bÃ¶lgeye asker takviyesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Assomo, bÃ¶lgedeki gÃ¼venliÄŸin kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§inÂ komÅŸu Ã¼lke Nijerya'daki sÄ±nÄ±r birliklerinin gÃ¼Ã§lendirildiÄŸini de aktardÄ±.
AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, gÃ¼neybatÄ± Anglofon bÃ¶lgesinin valisi Bernard Okalia Bilai'nin konvoyuna 20 Nisan'da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. Vali saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulurken, 2 Kamerun askeri ise hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â
Ä°ngilizce konuÅŸulan (Anglofon) bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden Ambazonya Savunma GÃ¼cÃ¼ (ADF) adÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± grup, son birkaÃ§ ayda bÃ¶lgedeki Ã¶nemli kiÅŸileri bÃ¶lge halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼mete gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek amacÄ±yla kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Anglofon krizi, hÃ¼kÃ¼metin Ä°ngilizce bilmeyen Ã¶ÄŸretmenleri ve hakimleri Anglofon bÃ¶lgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardÄ±ndan 2016'da gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliÄŸinde kuzeybatÄ±daki Anglofon bÃ¶lge Bamenda'da "Ambazonya" adÄ±nÄ± verdikleri bir devlet kurduklarÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. HakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± bulunan Tabe, ocak ayÄ±nda Nijerya'da yakalanmÄ±ÅŸ ve Kamerun'a iade edilmiÅŸti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadar yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti
Tunus'un Safakes kentindeki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Ã§evresinde gece uÃ§uÅŸ eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bir askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu iki askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre KrahenbÃ¼hl, "UNRWA, YermÃ¼k kampÄ±ndaki Filistinli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumundan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyuyor." dedi.
ABD Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, nÃ¼kleerden arÄ±nma anlamÄ±nda Kuzey Kore'den somut adÄ±mlar gÃ¶rene kadar bu Ã¼lkeye uygulanan hiÃ§bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kanada'nÄ±n Toronto kent merkezinde yayalarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu Yonge Caddesi ile Finch bulvarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi alanda yayalarÄ±n arasÄ±na bir aracÄ±n dalmasÄ± sonucu 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5'i aÄŸÄ±r 15 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Malezya'da suikasta uÄŸrayan Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ'a suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rganlarÄ±n robot resimleri yayÄ±nlandÄ±.
Ä°talya'da 4 Mart'ta yapÄ±lan genel seÃ§im sonucunda ortaya Ã§Ä±kan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor.
Asya Futbol Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Selman bin Ä°brahim Al Halife, Filistinli futbolcularÄ±n hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncularÄ±n Ä°srail iÅŸgali nedeniyle zor ÅŸartlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacaÄŸÄ± tehdidinde bulundu.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yerini alacak baÅŸka bir anlaÅŸmanÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.