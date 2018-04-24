10:30, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Hindistan'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Maocu isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22'ye yÃ¼kseldi





Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 8 Maocu isyancÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Emniyet yetkilisi PraÅŸant Diwate, operasyonlarÄ±n, MaharaÅŸtra eyaletinin GadÃ§ilori bÃ¶lgesindeki ormanlÄ±k alanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Diwate, operasyonda 8 Maocu'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bÃ¶ylelikleÂ son iki gÃ¼nde 22 isyancÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Ã‡atÄ±ÅŸmada gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Ã‡in'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancÄ±lar, Hindistan'da 1967'den bu yana birÃ§ok eyalette silahlÄ± eylemler gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

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