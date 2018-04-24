10:53, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Afganistan'da dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Taliban Ã¼yelerince Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Faryab ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Cavid Bidar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taliban Ã¼yelerinin Almar'Ä±n Ã‡oymat kÃ¶yÃ¼nde yol kenarÄ±na yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, Korucu KomutanÄ±Â General Faruk Kate'in de iÃ§inde bulunduÄŸu zÄ±rhlÄ± aracÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da General Kate ile 3 korumasÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ dile getiren Bidar, 3 korumanÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Taliban'dan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

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