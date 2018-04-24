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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:56, 24 Nisan 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
11:03, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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KaramollaoÄŸlu'ndan Ä°YÄ° Parti'ye ziyaret
KaramollaoÄŸlu'ndan Ä°YÄ° Parti'ye ziyaret

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'e ziyarettte bulundu.



Ä°lgili Konular KaramollaoÄŸlu iyi parti cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi erken seÃ§im
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