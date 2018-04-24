DavutoÄŸlu ve GÃ¼l'den sÃ¼rpriz buluÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l ve eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
HabertÃ¼rk TV'den Ã‡imen Ã‡etin'in aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n daveti Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸti ve yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼.
Kaynaklar, iki ismin geÃ§miÅŸte birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in zaman zaman bir araya gelip gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ancak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin seÃ§im atmosferinde, muhalefetin de ortak aday arayÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rerken gerÃ§ekleÅŸmesi dikkat Ã§ekti.
GÃ¼l'Ã¼n aday olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar hem CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hem de BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sorulmuÅŸ, iki isim de bu sorunun GÃ¼l'e yÃ¶neltilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
GÃ¼l, yarÄ±n sabah Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile bir araya gelecek.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 68 Suriyeli yakalanÄ±rken, iki kiÅŸi "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 08.40'ta Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'e hareket etti
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde meydana gelen 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve DiyarbakÄ±r illerinde de hissedildi. AdÄ±yaman Valisi KalkancÄ±, "Depremden dolayÄ± yaralÄ±mÄ±z yok, deprem paniÄŸiyle kaÃ§Ä±ÅŸÄ±rken ayaÄŸÄ± takÄ±lan, dÃ¼ÅŸen, kolunu Ã§arpan 19 civarÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±z var." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bir araya geldiÄŸi BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'e PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkede artan faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, etkin mÃ¼cadelenin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
MehmetÃ§ik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Ã§ocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla okul malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin giriÅŸimiyle bir ortaokula kazandÄ±rÄ±lan kÃ¼tÃ¼phaneye "Afrin Åžehitleri ve Åžehit Åžahin ElitaÅŸ KÃ¼tÃ¼phanesi ve Okuma Salonu" adÄ± verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla kabul ettiÄŸi Ã§ocuklara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri gezdirdi
Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Saraybosna Ãœniversitesi Ä°slam Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde bir hafta ders verecek
Taksim EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¼Ã§ hafta Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, yÃ¼ksek katlÄ± binalarda yaÅŸayanlarÄ±n yangÄ±n riskine ne kadar hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu sorusunu da gÃ¼ndeme getirdi. YangÄ±n her ne kadar beklenmedik ve yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olan bir felaket olsa da soÄŸukkanlÄ± davranmak ve uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almak, hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki 50 doÄŸal maÄŸarayÄ± mercek altÄ±na alarak jeolojik ve ekolojik Ã¶zelliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.