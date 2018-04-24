GÃ¼ncelleme: 11:04, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Irak'ta gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisi az

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde oy kullanmak Ã¼zere yurt iÃ§indeki seÃ§menlerin dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, yabancÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n ise seÃ§imlere ilgisinin az olduÄŸu belirtildi.

Irak BaÄŸÄ±msÄ±z YÃ¼ksek SeÃ§im KomiserliÄŸi Ãœyesi Said Hamdi Kakeyi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelindeki 24 milyon 333 bin seÃ§menin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin seÃ§men kartÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

IraklÄ± seÃ§menlerin oy kullanabilmesi iÃ§in sahip olmasÄ± gereken seÃ§men kartÄ± baÅŸvurularÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kakeyi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerdeki lojistik ve idari yetersizliklere raÄŸmen vatandaÅŸlarÄ±n seÃ§im merkezlerine baÅŸvurup kayÄ±t yaptÄ±rmaya devam ettiÄŸini aktardÄ±.

Kakeyi, DEAÅž sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zlerce yerleÅŸim yerinin kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi Musul'da da seÃ§men kartlarÄ±nÄ± vatandaÅŸlara ulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kentinde yaÅŸayan seÃ§menlerin yÃ¼zde 65'inin aldÄ±klarÄ± seÃ§men kartÄ±yla oy kullanabileceÄŸini sÃ¶yledi.

YURT DIÅžINDAKÄ° SEÃ‡MENDEN SEÃ‡Ä°ME Ä°LGÄ° AZ

Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan seÃ§menlerin durumuna da deÄŸinen Kakeyi, "2014'teki seÃ§imlerde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 420 bin gurbetÃ§i oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu seÃ§imler iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 13 Ã¼lkede seÃ§im merkezleri aÃ§tÄ±k ancak buralara baÅŸvurular Ã§ok az dÃ¼zeyde. Ä°nternet Ã¼zerinden aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvurularda da ÅŸu ana kadar sadece 35 bin seÃ§men baÅŸvuru gerÃ§ekleÅŸtirdi." dedi.

TÃ¼rkiye'deki Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da oy kullanabilmesi iÃ§in gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kakeyi, "TÃ¼rkiye'de de aralarÄ±nda gurbetÃ§ilerin ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 300 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z bulunuyor. Bu yÃ¼zden orada birden fazla seÃ§im merkezi aÃ§tÄ±k." diye konuÅŸtu.

24 SAAT SONRA Ä°LK SONUÃ‡LAR AÃ‡IKLANACAK

Kakeyi, Irak'ta Ã§eÅŸitli gÃ¼venlik birimlerinde Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revlilerin 10 MayÄ±s'ta, gurbetÃ§ilerin 11 MayÄ±s'ta oyunu kullanacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸarak, "12 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ seÃ§im sandÄ±klarÄ±nÄ±n kapanmasÄ±ndan 24 saat sonra ilk sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Ä°ki hafta sonra da nihai sonuÃ§larÄ± ilan edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.