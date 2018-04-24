'Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±' Prizren'de kutlandÄ±

Kosova'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Prizren ÅŸehrinde, 23 Nisan Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla resepsiyon dÃ¼zenlendi.
KosovalÄ± TÃ¼rklerin en Ã¶nemli milli bayramÄ± olan bu gÃ¼nde, Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi (KDTP) Genel BaÅŸkanÄ± ve Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen resepsiyona Kosova KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Kujtim Gashi, BÃ¶lgesel KalkÄ±nma BakanÄ± Rasim Demiri, AK Parti Ordu Milletvekili Metin GÃ¼ndoÄŸdu, TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§, Prizren BaÅŸkonsolosu Eylem Altunya, Kosova TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanÄ± Albay Sinan Cem BarÄ±m, TÃ¼rk kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, milletvekilleri, yerel yÃ¶neticiler ve KosovalÄ± vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk kÃ¶kenli bakan YaÄŸcÄ±lar, buradaki konuÅŸmasÄ±nda, Kosova TÃ¼rkleri olarak Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±, Kosova'daki TÃ¼rk toplumunun gÃ¼Ã§lenmesi ve Kosova-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Kosova'mÄ±zÄ± daha da kalkÄ±ndÄ±ralÄ±m. TÃ¼rkiye ile baÄŸlarÄ±mÄ±z ve dostluÄŸumuzu daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lalÄ±m." dedi.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadelede Kosova'nÄ±n daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yleyen YaÄŸcÄ±lar, "Bizler bu konuda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve seÃ§ilmiÅŸ temsilcilerinin yanÄ±ndayÄ±z. Bu tutumu Kosova yetkililerinden de bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
AK Parti Ordu Milletvekili GÃ¼ndoÄŸdu da selamÄ±nÄ± getirdiÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n burada olduÄŸunu belirterek "Her daim sizinle. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Kosova ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diyaloÄŸun Ã§ok derin iliÅŸkilere baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼ndoÄŸdu, "Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilan edildiÄŸi ilk gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye, Kosova'yÄ± tanÄ±yan ilk Ã¼lkeler arasÄ±ndaydÄ±. TÃ¼rkiye, her daim onlarÄ±n yanÄ±nda, onlarla beraber. Bunun asla unutulmamasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±" dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelinde farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal faaliyetler dÃ¼zenleniyor.Â
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IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti
Tunus'un Safakes kentindeki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Ã§evresinde gece uÃ§uÅŸ eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bir askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu iki askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre KrahenbÃ¼hl, "UNRWA, YermÃ¼k kampÄ±ndaki Filistinli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumundan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyuyor." dedi.
ABD Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, nÃ¼kleerden arÄ±nma anlamÄ±nda Kuzey Kore'den somut adÄ±mlar gÃ¶rene kadar bu Ã¼lkeye uygulanan hiÃ§bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kanada'nÄ±n Toronto kent merkezinde yayalarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu Yonge Caddesi ile Finch bulvarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi alanda yayalarÄ±n arasÄ±na bir aracÄ±n dalmasÄ± sonucu 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5'i aÄŸÄ±r 15 kiÅŸi de yaralandÄ±.
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Ä°talya'da 4 Mart'ta yapÄ±lan genel seÃ§im sonucunda ortaya Ã§Ä±kan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor.
Asya Futbol Konfederasyon BaÅŸkanÄ± Selman bin Ä°brahim Al Halife, Filistinli futbolcularÄ±n hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oyuncularÄ±n Ä°srail iÅŸgali nedeniyle zor ÅŸartlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde oy kullanma merkezlerini hedef alacaÄŸÄ± tehdidinde bulundu.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yerini alacak baÅŸka bir anlaÅŸmanÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.