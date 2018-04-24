11:34, 24 Nisan 2018 SalÄ±

'Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±' Prizren'de kutlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Prizren ÅŸehrinde, 23 Nisan Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla resepsiyon dÃ¼zenlendi.

KosovalÄ± TÃ¼rklerin en Ã¶nemli milli bayramÄ± olan bu gÃ¼nde, Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi (KDTP) Genel BaÅŸkanÄ± ve Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen resepsiyona Kosova KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Kujtim Gashi, BÃ¶lgesel KalkÄ±nma BakanÄ± Rasim Demiri, AK Parti Ordu Milletvekili Metin GÃ¼ndoÄŸdu, TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§, Prizren BaÅŸkonsolosu Eylem Altunya, Kosova TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanÄ± Albay Sinan Cem BarÄ±m, TÃ¼rk kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, milletvekilleri, yerel yÃ¶neticiler ve KosovalÄ± vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk kÃ¶kenli bakan YaÄŸcÄ±lar, buradaki konuÅŸmasÄ±nda, Kosova TÃ¼rkleri olarak Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±, Kosova'daki TÃ¼rk toplumunun gÃ¼Ã§lenmesi ve Kosova-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Kosova'mÄ±zÄ± daha da kalkÄ±ndÄ±ralÄ±m. TÃ¼rkiye ile baÄŸlarÄ±mÄ±z ve dostluÄŸumuzu daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lalÄ±m." dedi.

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadelede Kosova'nÄ±n daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yleyen YaÄŸcÄ±lar, "Bizler bu konuda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve seÃ§ilmiÅŸ temsilcilerinin yanÄ±ndayÄ±z. Bu tutumu Kosova yetkililerinden de bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN HER DAÄ°M SÄ°ZÄ°NLE"

AK Parti Ordu Milletvekili GÃ¼ndoÄŸdu da selamÄ±nÄ± getirdiÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n burada olduÄŸunu belirterek "Her daim sizinle. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kosova ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diyaloÄŸun Ã§ok derin iliÅŸkilere baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼ndoÄŸdu, "Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilan edildiÄŸi ilk gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye, Kosova'yÄ± tanÄ±yan ilk Ã¼lkeler arasÄ±ndaydÄ±. TÃ¼rkiye, her daim onlarÄ±n yanÄ±nda, onlarla beraber. Bunun asla unutulmamasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±" dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelinde farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal faaliyetler dÃ¼zenleniyor.Â

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