11:53, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli tutuklunun evini havaya uÃ§urdu





Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde bir Filistinli tutuklunun evini yÄ±ktÄ±. Buldozerlerle Cenin kentine baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail askerleri, Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urdu. Tutuklunun evinin yerle bir edilmesine tepki gÃ¶steren Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerleri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Ä°srail askerleri Filistinlilere gaz bombasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermilerle mÃ¼dahale ederken, Filistinli genÃ§ler taÅŸ ve molotofkokteyli atÄ±p lastik yakarak cevap verdi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olaylar sÄ±rasÄ±nda bir askerin hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± ve tedavi iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ahmed Cemal Kanba, bir Yahudi iÅŸgalcinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aylar Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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