12:07, 24 Nisan 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan: Garip bir senaryo ortada, nasÄ±l oynanacak gÃ¶receÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisininÂ TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

AdÄ±yaman Samsat'ta bu gece olan depremde 13 yaralÄ±mÄ±z var, onlar da ayakta tedavi gÃ¶rdÃ¼. Maddi hasarlar giderilir.

"SeÃ§im paketi dahil olmak Ã¼zere tatile girmeden Ã§ok Ã¶nemli, yapmamÄ±z gerekenler var. Sahada gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± tebrik ediyorum.. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartÄ±ÅŸmalarÄ± tasvip etmiyorum. Kendi hastalÄ±klÄ± siyasetlerini, milli bayramÄ±mÄ±zÄ± zehirlemek iÃ§in kullananlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Darbecilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yoldan kaÃ§an zatÄ±n sÃ¶ylemleri ÅŸehitlerimize saygÄ±sÄ±zlÄ±k boyutuna ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Buradan gerÃ§eÄŸi hatÄ±rlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat havalimanÄ±nda tanklarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor ve Bay Kemal oradan BakÄ±rkÃ¶y'e kaÃ§Ä±yor. BakÄ±rkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ±'nÄ±n evinde kahvesini iÃ§erken geliÅŸmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na geliyoruz. Benim oradan nasÄ±l geldiÄŸimi Enerji BakanÄ±mÄ±z, EÅŸim, Ã§ocuklarÄ±m vardÄ±. Orada bir terbiyesiz vardÄ±, sen benim nasÄ±l indiÄŸimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel BaÅŸkanÄ±nla oradasÄ±n, biz uÃ§akla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken f-16'lar ve helikopterler hala uÃ§uyor. Sen CHP'lileri kandÄ±rÄ±rsÄ±n ama oradaki onbinleri kandÄ±ramazsÄ±n. Siz her zaman kuyruÄŸu kÄ±stÄ±rÄ±p kaÃ§tÄ±nÄ±z zaten. Siz hiÃ§bir zaman kahramanca f-16'lara karÅŸÄ± duranlardan olmadÄ±nÄ±z, tanklara karÅŸÄ± duranlardan olmadÄ±nÄ±z. Hatta BaÄŸdat Caddesi'nde alkÄ±ÅŸlayanlardan oldunuz."

"O gece 16 saat sÃ¼ren bu operasyonu, biz bizzat havaalnÄ±nda yÃ¶nettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatte? Sen kahve yudumlarken, biz havaalanÄ±nda bakan arkadaÅŸlar, milletvekilleri ve birÃ§ok kahramanla oradaydÄ±k. Operasyon bitene kadar biz orada dimdik durduk. Valimiz, 1.Ordu komutanÄ± o da orada. Vekaleten GenelkurmayÄ± Ãœmit PaÅŸaya verdik. "Ã‡Ä±k bir aÃ§Ä±klama yap" dedik. Bay Kemal sen bunu biliyor musun? DÃ¼n baktÄ±n ki CumhurbaÅŸkanÄ± balkonda oturuyor, onun konuÅŸma hakkÄ± yok, bol bol sallÄ±yorsun. Bir de edepsizce el kol sallÄ±yorsun. YaptÄ±rmam, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±'na belki yaparsÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±'na yapamazsÄ±n. Bunlar da bu ahlak yok. Ã–nce Bay Kemal, 15 tane adamÄ±nÄ± gÃ¶nderdin sÃ¶zde Ä°YÄ° Parti'ye. Bu 15 adamÄ±n sÃ¶zde Ä°YÄ° Parti'yi kabul etti mi? DÃ¼n baktÄ±m senin bu 15 adamÄ±n CHP koltuklarÄ±nda oturuyor. Demek ki gÃ¶nderdiÄŸin yeri beÄŸenmediler, anlaÅŸamadÄ±lar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacak bilemiyorum, her ÅŸey olabilir sÃ¶yleyeyim. Ä°YÄ° Parti'den 3 kiÅŸi var orada, diÄŸerleri nerede CHP sÄ±ralarÄ±nda. Garip bir senaryo ortada, bakalÄ±m nasÄ±l oynanacak gÃ¶receÄŸiz. Bizim bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok."

"Anamuhalefetin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n tek hezeyanÄ±da bu deÄŸil, bu zat OsmanlÄ±'ya iftira attÄ±. Bu ne edep dÄ±ÅŸÄ± bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r. OsmanlÄ±'yÄ± kurucusu olan YÃ¶rÃ¼klere zulm etmekle suÃ§layan bu zatÄ±n gÃ¶nÃ¼lden uzak olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Haddini bileceksin ya? Kendi can gÃ¼venliÄŸini onlara emanet ettiÄŸi halde, yÃ¶rÃ¼klerden ya da diÄŸer obalardan OsmanlÄ±'yÄ± koparmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Bizim ecdadÄ±mÄ±z dÃ¼nyanÄ±n 4 bir yanÄ±nda zulme uÄŸrayanlarÄ±n yanÄ±nda olmayÄ± gÃ¶rev bilmiÅŸtir. Husumetini kusan bu zatÄ±n iflah olmayacaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼reÄŸi yetip de ortaya Ã§Ä±kabilirse bu zatÄ±n hezeyanÄ±nÄ± 24 Haziran'da gÃ¶receÄŸiz."