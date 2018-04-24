DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) alt kuruluÅŸu olan Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi (IRCICA) GÃ¼ney Kore'nin Hanyang Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle "Kore ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: Tarihi ve KÃ¼ltÃ¼rel Ä°liÅŸkiler Kongresi" baÅŸlÄ±klÄ± uluslararasÄ± kongre dÃ¼zenliyor.
IRCICA'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼'deki merkezindeki kongreye; Kore, Ã‡in, ABD, Ã–zbekistan, Bulgaristan, Ä°ran ve TÃ¼rkiye'deki Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerde gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri katÄ±lÄ±yor. Kongrede, Ã¶zellikle Asya konusunda uzman 20 akademisyen sunum yapacak.
Tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi farklÄ± akademik disiplinlerde tebliÄŸlerin sunulacaÄŸÄ± kongre, iki gÃ¼n sÃ¼recek ve dÃ¶rt akademik oturum gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
UluslararasÄ± kongrenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan IRCICA Genel DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Halit Eren, GÃ¼ney Kore'nin Hanyang Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle uluslararasÄ± bir kongre dÃ¼zenlemenin sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel etkileÅŸimlerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Eren, IRCICA olarak benzer konularÄ± daha Ã¶nce Ã‡in ve Tayland ile deÄŸerlendirdiklerini kaydetti.
Eren, TÃ¼rkiye, GÃ¼ney Kore, Avrupa ve Orta Asya'dan bilim insanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da iki gÃ¼n boyunca GÃ¼ney Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel mÃ¼nasebetler ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimler konularÄ±nÄ± detaylÄ± ÅŸekilde ele alacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Halit Eren, "MÃ¼slÃ¼man coÄŸrafya, GÃ¼ney DoÄŸu Asya'daki Endonezya, Malezya gibi Ã¼lkeler doÄŸal Ã¼yelerimiz olduÄŸu iÃ§in onlarla daha farklÄ± toplantÄ±lar yapÄ±yoruz. DeÄŸiÅŸik din mensuplarÄ± yani MÃ¼slÃ¼man olmayan Ã¼lkelerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda, o Ã¼lkelerin ve toplumlarÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarla mÃ¼nasebetlerini ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimini deÄŸerlendiriyoruz. GÃ¼ney Kore'de hem MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± bir hoÅŸgÃ¶rÃ¼ var hem de bir MÃ¼slÃ¼man cemaat var. Nitekim toplantÄ±yÄ± birlikte tertip ettiÄŸimiz Hanyang Ãœniversitesi'nin ilgili birimindeki kiÅŸi TÃ¼rkiye'de doktorasÄ±nÄ± yaptÄ±. Biz daha Ã¶nce de onun Kore'de ve Uzak DoÄŸu'da Ä°slam'Ä±n yayÄ±lmasÄ±yla ilgili bir kitabÄ±nÄ± neÅŸrettik." diye konuÅŸtu.
Hanyang Ãœniversitesi UluslararasÄ± OrtadoÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± LaboratuvarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Hee Soo Lee ise Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Kore iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ãœlkelerinde Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki ekonomi, petrol ve yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n takip edildiÄŸini ifade eden Hee Soo Lee, geliÅŸen durumlarÄ± akademisyenler tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± belirtti.
Kore'den 9 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin kongreye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren direktÃ¶r, "TarihÃ§i, antropolog ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler uzmanlarÄ± tebliÄŸ sunacaklar. Ä°ki dÃ¼nyanÄ±n ne gibi iliÅŸkiler geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini ilmi ÅŸekilde ortaya koyacaklar. Kore'de Ä°slam tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve sanatÄ±yla ilgileniliyor. Bilhassa Orta DoÄŸu Ã¼lkeleriyle Ã§ok yakÄ±n iliÅŸkiler geliÅŸtirmek istiyor. Onun iÃ§in gerÃ§ek manada iliÅŸkileri devam ettirmek iÃ§in bu tÃ¼r kongreler dÃ¼zenleniyor." ifadelerini kullandÄ±.
Hee Soo Lee, bu uluslararasÄ± kongre ile Kore ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin farklÄ± boyutlarÄ± Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma yapan akademisyen ve uzmanlar arasÄ±ndaki bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
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IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
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