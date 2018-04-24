12:45, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Maarif VakfÄ±'ndan Afganistan'da eÄŸitim hamlesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Maarif VakfÄ±Â Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼Â Mucip UludaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' dedi.

Afganistan'da 2016'dan bu yana faaliyet gÃ¶sterdiklerini ifade eden UludaÄŸ, Afgan makamlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri uzun mÃ¼zakere sÃ¼recinde Ã¼lkede eÄŸitim alanÄ±nda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yeniliÄŸi ve iÅŸ birliÄŸini ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

UludaÄŸ, 16 ay sÃ¼ren mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan Afganistan'da FETÃ– okullarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na devredilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

SÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu dile getiren UludaÄŸ, bunun,AfganistanÂ ve Afgan halkÄ±na birÃ§ok avantaj saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"YURTLARIN KAPASÄ°TELERÄ° YÃœZDE 60 ARTIRILACAK"

AnlaÅŸma gereÄŸi Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± okullarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± belirten UludaÄŸ, kÄ±rsal kesimden gelecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yurtlarÄ±n kapasitelerini de yÃ¼zde 60 artÄ±racaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Okullarda Ã¶ÄŸrencilerden alÄ±nan Ã¼cretlerde yÃ¼zde 20 indirim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren UludaÄŸ, ''Daha Ã¶nce bu okullardan elit kesim faydalanÄ±yordu. Biz artÄ±k Ã¼lkede bir yenilik ortaya koyarak baÅŸarÄ±lÄ± yetim, ÅŸehit ve fakir Ã§ocuklarÄ±na Ã¼cretsiz eÄŸitim vereceÄŸiz.'' dedi.

Daha Ã¶nce bu okullardan mezun olan Ã¶ÄŸrencilerin diplomalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin de Ã¼yesi olduÄŸu Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan UludaÄŸ, anlaÅŸma uyarÄ±nca artÄ±k Ã¶ÄŸrencilerin TÃ¼rkiye'de eÄŸitim alma imkanÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. UludaÄŸ, okullarÄ±ndan mezun olan Ã¶ÄŸrencilere TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n her yerinde istihdam imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MESLEK LÄ°SELERÄ° AÃ‡ILACAK

Afganistan ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yapÄ±lan eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde yeni meslek liselerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran UludaÄŸ, ''Afganistan'da okul Ã¶ncesi eÄŸitim seviyeleri Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k, bu nedenle okullarÄ±mÄ±zda okul Ã¶ncesi eÄŸitime de Ã¶ncelik vereceÄŸiz. Afganistan'da reel sektÃ¶rÃ¼n ciddi manada kalifiye ve eleman ihtiyacÄ± ve sorunu bulunmaktadÄ±r. Bu sorunun giderilmesi iÃ§in mesleki ve teknik liseler aÃ§acaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

UludaÄŸ, Afganistan'da saÄŸlÄ±k hizmetlerinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸuna iÅŸaret ederek, yeni saÄŸlÄ±k meslek liseleri aÃ§mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Afganistan'da eÄŸitim alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ yeniliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± olarak Ã§ok kaliteli ve tecrÃ¼beli hocalarla eÄŸitime hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildiren UludaÄŸ, "Afganistan'Ä±n aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ±nÄ± inÅŸa etmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.

"OKULLARI DÃœNYA STANDARTLARINA Ã‡IKARACAÄžIZ''

Afganistan'daki mevcut okullarÄ±n dÃ¼nya standartlarÄ±nÄ±n Ã§ok altÄ±nda olduÄŸunu ifade eden UludaÄŸ, ''Bu okullarÄ± dÃ¼nya standartlarÄ±na Ã§Ä±karmak ve modernize etmek iÃ§in baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n desteÄŸiyle 30 milyon dolarlÄ±k kaynak aktarÄ±lacak. BÃ¶ylece okullarÄ±n fiziki ÅŸartlarÄ±, kalitesi ve kapasiteleri arttÄ±rÄ±lacak.'' ifadelerini kullandÄ±.

UludaÄŸ, uzun hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdiklerini ve bu dÃ¶nemde Ã¶ÄŸretmenleri Afganistan'a uyum saÄŸlamak ve buradaki eÄŸitim sistemine entegre etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.