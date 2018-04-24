12:57, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Tunceli'de PKK'ya ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi





Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 23 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Tunceli MÄ°T BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda terÃ¶ristlerle saÄŸlanan sÄ±cak temasta 2 kadÄ±n terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼, 1 kadÄ±n terÃ¶ristin de aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak silahlarÄ±yla ele geÃ§irildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±. Operasyon bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetinde tespit edilen terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildi. AyrÄ±ca sÄ±ÄŸÄ±naklarda, 3 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 3 terÃ¶rist kÄ±yafeti, 15 dolu kalaÅŸnikof ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 2 bin 500 Ã¶rgÃ¼tsel kitap ve roman, 18 akÃ¼, 150 kilogram tÃ¼tÃ¼n, 140 kilogram pirinÃ§, 150 kilogram un, 50 kilogram salÃ§a, 23 dolu mutfak tÃ¼pÃ¼, 60 kilogram zeytin, bilgisayar, 100 metre kablo, 100 kilogram limon tuzu, 130 kilogram bulgur, 180 kilogram peynir, 230 litre ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±, 180 kilogram pekmez, 50 kilogram mercimek, 24 battaniye, 350 konserve, 55 Ã§ift ayakkabÄ±, telsiz, 12 radyo, 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, kÃ¼Ã§Ã¼k dolu tÃ¼p, 50 paket kuru maya, 50 kilogram Ã§ay, 10 kilogram kahve, 10 kilogram pul biber, 100 metre sera naylonu, 50 kilogram tuz, 100 paket makarna, 50 kilogram ÅŸeker, 3 jeneratÃ¶r, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yaÄŸÄ±, 20 metre el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± kablosu, 3 sensÃ¶r, 50 kilogram Ã§amaÅŸÄ±r deterjanÄ±, Ã§ok miktarda yapÄ± ve inÅŸaat malzemesi, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, mutfak malzemesi, pil bloku ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. AÃ§Ä±klamada, kent genelinde terÃ¶ristlerin bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±kla aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.

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