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17:26, 24 Nisan 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
13:12, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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Ä°ran'dan ABD'ye nÃ¼kleer anlaÅŸma tehdidi
Ä°ran'dan ABD'ye nÃ¼kleer anlaÅŸma tehdidi

Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, Ä°ran'Ä±n muhtemel planÄ±nÄ± "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi AntlaÅŸmasÄ±ndan (NPT) Ã§Ä±kmak" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ranlÄ± Ã–ÄŸrenciler AjansÄ± ISNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Åžemhani, Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentine hareketinden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KarÅŸÄ± tarafÄ±n (ABD) nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n beklenmedik adÄ±mlarÄ± plan dahilindedir." dedi.

NÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±ndan bu yana ABD'nin anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Åžemhani, "NPT'ye imza atmÄ±ÅŸ Ã¼lkeler, ilgili anlaÅŸmaya gÃ¶re, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinde rahatlÄ±kla NPT'den Ã§Ä±kabilirler. Bu Ä°ran'Ä±n muhtemel planÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan "Ã§Ä±kmasÄ±, kalmasÄ± fakat uygulamamasÄ± ya da uygulamayÄ± ertelemesi" seÃ§eneklerinin her birinin Ã¼lkesinin maslahatÄ±na olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžemhani, istedikleri seviyede nÃ¼kleer faaliyetleri tekrar baÅŸlatabileceklerini ve hiÃ§bir Ã¼lkeye "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerini" aÅŸma izni vermeyeceklerini dile getirdi.

Ocak ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin maddesini iptal etmeyeceÄŸini bildiren ABD'li yetkililer, Ã¼lkeye saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetinin 120 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸ, anlaÅŸmaya varÄ±lmamasÄ± durumunda, bunun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n son uzatma kararÄ± olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular iran ABD nÃ¼kleer tehdit
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