Ä°ran'dan ABD'ye nÃ¼kleer anlaÅŸma tehdidi

Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, Ä°ran'Ä±n muhtemel planÄ±nÄ± "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi AntlaÅŸmasÄ±ndan (NPT) Ã§Ä±kmak" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ranlÄ± Ã–ÄŸrenciler AjansÄ± ISNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Åžemhani, Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentine hareketinden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KarÅŸÄ± tarafÄ±n (ABD) nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n beklenmedik adÄ±mlarÄ± plan dahilindedir." dedi.
NÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±ndan bu yana ABD'nin anlaÅŸmaya uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Åžemhani, "NPT'ye imza atmÄ±ÅŸ Ã¼lkeler, ilgili anlaÅŸmaya gÃ¶re, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinde rahatlÄ±kla NPT'den Ã§Ä±kabilirler. Bu Ä°ran'Ä±n muhtemel planÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan "Ã§Ä±kmasÄ±, kalmasÄ± fakat uygulamamasÄ± ya da uygulamayÄ± ertelemesi" seÃ§eneklerinin her birinin Ã¼lkesinin maslahatÄ±na olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžemhani, istedikleri seviyede nÃ¼kleer faaliyetleri tekrar baÅŸlatabileceklerini ve hiÃ§bir Ã¼lkeye "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerini" aÅŸma izni vermeyeceklerini dile getirdi.
Ocak ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin maddesini iptal etmeyeceÄŸini bildiren ABD'li yetkililer, Ã¼lkeye saÄŸlanan yaptÄ±rÄ±m muafiyetinin 120 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸ, anlaÅŸmaya varÄ±lmamasÄ± durumunda, bunun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n son uzatma kararÄ± olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.
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WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
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Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti