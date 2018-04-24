Bosna'nÄ±n itiraz ettiÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile birbirine baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.
KÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen China Road and Bridge Corporation (CRBD) firmasÄ± adÄ±na Zhang Xiaoyuan ile HÄ±rvatistan KarayollarÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Josip Skoric, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±.
HÄ±rvatistan BaÅŸbakanÄ± Andrej Plenkovic, yaklaÅŸÄ±k 300 milyon avroluk kÃ¶prÃ¼ projesinin HÄ±rvatistan'Ä± "benzersiz kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" ifade ederken Bosna Hersekli yetkililer ise anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± konusundaki sorun Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmadan HÄ±rvatistan'Ä±n kÃ¶prÃ¼ inÅŸasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istediklerini hatÄ±rlattÄ±.
Bosna Hersek'in kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± konusundaki tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Ä°zetbegovic, "HÄ±rvatistan, geÃ§en yÄ±l Avrupa Komisyonundan Bosna Hersek ile bu sorunu Ã§Ã¶zmeden kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± almÄ±ÅŸtÄ±." dedi.
Ä°zetbegovic, Avrupa Komisyonunu imzalanan bu anlaÅŸma konusunda bilgilendireceklerini kaydederek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmamasÄ± durumunda hukuki yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± ifade etti.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmeden kÃ¶prÃ¼nÃ¼n inÅŸa edilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek HÄ±rvatistan'Ä±n bu sorunu gÃ¶rmezden gelerek anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Zvizdic, "HÄ±rvatistan uzun zamandÄ±r devam eden sorunu bir tarafa bÄ±rakÄ±p kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±. Bu sadece komÅŸu Ã¼lkemizle iliÅŸkilerimizi daha da karmaÅŸÄ±k hale getirir." ifadelerini kullandÄ±.
KÃ–PRÃœ KRÄ°ZÄ°
HÄ±rvatistan'Ä±n, en gÃ¼neydeki topraklarÄ± ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamayÄ± hedeflediÄŸi Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼, aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± kapatacak olmasÄ± nedeniyle Bosna Hersek'te tepkiye yol aÃ§Ä±yor.
Adriyatik sahilinin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran HÄ±rvatistan, Komarna ile Brijesta arasÄ±nda inÅŸa etmek istediÄŸi asma kÃ¶prÃ¼yle topraklarÄ±nÄ± birleÅŸtirmek ve baÅŸta turistik Dubrovnik ÅŸehri olmak Ã¼zere en gÃ¼neydeki yerleÅŸim birimlerine gideceklere sorunsuz ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak istiyor.
Bosna Hersek'in denize kÄ±yÄ±sÄ± bulunan tek ÅŸehri Neum ise HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney ve kuzey topraklarÄ± arasÄ±nda bulunuyor. Mevcut durumda, HÄ±rvatistan'Ä±n kuzeyindeki ÅŸehirlerden karayolu ile gÃ¼neye gitmek isteyenler, Neum yakÄ±nlarÄ±nda Bosna Hersek'e girip, daha sonra yeniden HÄ±rvatistan'a geÃ§mek, bir baÅŸka deyiÅŸle iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± geÃ§mek zorunda kalÄ±yor.
BaÅŸta BoÅŸnaklar olmak Ã¼zere Bosna Hersek tarafÄ±, kÃ¶prÃ¼ projesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Ãœlkenin denize kÄ±yÄ±sÄ± olan tek ÅŸehri konumundaki Neum aÃ§Ä±klarÄ±na yapÄ±lacak bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denizlere Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelleyeceÄŸini savunan Bosna Hersekli makamlar, olasÄ± bir kriz durumunda da Bosna Hersek'in hapsedilebileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.
55 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve 2,4 kilometre uzunluÄŸunda inÅŸa edilmesi planlanan kÃ¶prÃ¼de, 4 ÅŸeritli karayolu yapÄ±lacak. KÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±nÄ±n 2022 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti