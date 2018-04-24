13:28, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Bosna'nÄ±n itiraz ettiÄŸi "tartÄ±ÅŸmalÄ± kÃ¶prÃ¼" iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile birbirine baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.

KÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen China Road and Bridge Corporation (CRBD) firmasÄ± adÄ±na Zhang Xiaoyuan ile HÄ±rvatistan KarayollarÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Josip Skoric, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±.

HÄ±rvatistan BaÅŸbakanÄ± Andrej Plenkovic, yaklaÅŸÄ±k 300 milyon avroluk kÃ¶prÃ¼ projesinin HÄ±rvatistan'Ä± "benzersiz kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" ifade ederken Bosna Hersekli yetkililer ise anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± konusundaki sorun Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmadan HÄ±rvatistan'Ä±n kÃ¶prÃ¼ inÅŸasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istediklerini hatÄ±rlattÄ±.

Bosna Hersek'in kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± konusundaki tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Ä°zetbegovic, "HÄ±rvatistan, geÃ§en yÄ±l Avrupa Komisyonundan Bosna Hersek ile bu sorunu Ã§Ã¶zmeden kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± almÄ±ÅŸtÄ±." dedi.

Ä°zetbegovic, Avrupa Komisyonunu imzalanan bu anlaÅŸma konusunda bilgilendireceklerini kaydederek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmamasÄ± durumunda hukuki yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmeden kÃ¶prÃ¼nÃ¼n inÅŸa edilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek HÄ±rvatistan'Ä±n bu sorunu gÃ¶rmezden gelerek anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Zvizdic, "HÄ±rvatistan uzun zamandÄ±r devam eden sorunu bir tarafa bÄ±rakÄ±p kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ± iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±. Bu sadece komÅŸu Ã¼lkemizle iliÅŸkilerimizi daha da karmaÅŸÄ±k hale getirir." ifadelerini kullandÄ±.

KÃ–PRÃœ KRÄ°ZÄ°

HÄ±rvatistan'Ä±n, en gÃ¼neydeki topraklarÄ± ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamayÄ± hedeflediÄŸi Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼, aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± kapatacak olmasÄ± nedeniyle Bosna Hersek'te tepkiye yol aÃ§Ä±yor.

Adriyatik sahilinin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran HÄ±rvatistan, Komarna ile Brijesta arasÄ±nda inÅŸa etmek istediÄŸi asma kÃ¶prÃ¼yle topraklarÄ±nÄ± birleÅŸtirmek ve baÅŸta turistik Dubrovnik ÅŸehri olmak Ã¼zere en gÃ¼neydeki yerleÅŸim birimlerine gideceklere sorunsuz ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak istiyor.

Bosna Hersek'in denize kÄ±yÄ±sÄ± bulunan tek ÅŸehri Neum ise HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney ve kuzey topraklarÄ± arasÄ±nda bulunuyor. Mevcut durumda, HÄ±rvatistan'Ä±n kuzeyindeki ÅŸehirlerden karayolu ile gÃ¼neye gitmek isteyenler, Neum yakÄ±nlarÄ±nda Bosna Hersek'e girip, daha sonra yeniden HÄ±rvatistan'a geÃ§mek, bir baÅŸka deyiÅŸle iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± geÃ§mek zorunda kalÄ±yor.

BaÅŸta BoÅŸnaklar olmak Ã¼zere Bosna Hersek tarafÄ±, kÃ¶prÃ¼ projesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Ãœlkenin denize kÄ±yÄ±sÄ± olan tek ÅŸehri konumundaki Neum aÃ§Ä±klarÄ±na yapÄ±lacak bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denizlere Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelleyeceÄŸini savunan Bosna Hersekli makamlar, olasÄ± bir kriz durumunda da Bosna Hersek'in hapsedilebileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.

55 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve 2,4 kilometre uzunluÄŸunda inÅŸa edilmesi planlanan kÃ¶prÃ¼de, 4 ÅŸeritli karayolu yapÄ±lacak. KÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±nÄ±n 2022 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.