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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:25, 24 Nisan 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
13:47, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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Ä°ran'da 'Åžah RÄ±za'nÄ±n mumyasÄ± bulundu' iddiasÄ±
Ä°ran'da 'Åžah RÄ±za'nÄ±n mumyasÄ± bulundu' iddiasÄ±

Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±nÂ ReyÂ ÅŸehrindekiÂ Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkenin eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndanÂ Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilenÂ mumyaÂ bulundu.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re,Â Tahran Ä°slam Konseyi KÃ¼ltÃ¼rel Miras ve Turizm Komitesi BaÅŸkanÄ± Hasan Halilabadi, Tahran'Ä±n gÃ¼neyinde yer alan Rey'deki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir mumya bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

MumyanÄ±n Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olabileceÄŸini belirten Halilabadi, ilgili makamlar tarafÄ±ndan gerekli incelemenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°ran'da 1925'te Pehlevi hanedanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temellerini atarak yÃ¶netimi ele alan Åžah RÄ±za, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Ä°ngiltere ve Sovyetler BirliÄŸi'nin Ä°ran'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸi GÃ¼ney Afrika'da 1944'te Ã¶ldÃ¼. Åžah RÄ±za'nÄ±n naaÅŸÄ± MÄ±sÄ±r'da mumyalanarak uzun sÃ¼re Kahire'deki RÄ±fai Camisi'nde saklandÄ±. Mumya 1950'de Ä°ran'a getirildi ve Rey kentinde hazÄ±rlanan mozoleye tÃ¶renle gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Åžah RÄ±za'nÄ±n mozolesi, 1979 Ä°ran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Åžah RÄ±za iran
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