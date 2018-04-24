13:51, 24 Nisan 2018 SalÄ±

KADEM'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ayrÄ±mcÄ± sÃ¶zlerine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM), CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±lÄ± ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanan Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.

KADEM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, dÃ¼n Genel Kurul'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kadÄ±n milletvekillerine yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ± bir dil kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun sÄ±kÃ§a baÅŸvurduÄŸu kadÄ±na yÃ¶nelik nefret ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§eren diline artÄ±k yeter diyoruz. Daha evvel ÅŸiddet konusunda Ã§ok vahim bir aÃ§Ä±klama yapan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'Adam iÅŸ bulamayÄ±nca ne yapacak, karÄ±sÄ±nÄ± dÃ¶vecek' demiÅŸ ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddeti sosyal koÅŸullara baÄŸlayarak meÅŸrulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak Cumhuriyet'in 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ sebebiyle TBMM'de gerÃ§ekleÅŸtirilen 23 Nisan oturumunda konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun hedefinde yine kadÄ±nlar vardÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sÃ¶zlerine itiraz eden kadÄ±n milletvekillerine 'Evde misin?' 'Mahallede misin?', 'Dedikoducu' diyerek aÅŸaÄŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve kadÄ±n vekillere adeta 'Meclis'te ne iÅŸiniz var, evinize gidin' mesajÄ± verdi.

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden kadÄ±nlara 'had bildirme' utancÄ±na bir kez daha ÅŸahit olmak istemiyoruz. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, adabÄ±muaÅŸeretten uzak, ayrÄ±mcÄ±, Ã¶tekileÅŸtirici ve kadÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan cinsiyetÃ§i dilini kamuoyuna ÅŸikayet ediyor ve kendisini Ã¶zÃ¼r dilemeye davet ediyoruz."