14:14, 24 Nisan 2018 Salı

Bosna’nın Ahmići Köyü’nde 25 yıldır bitmeyen hüzün!

İbrahimEthem Gören / Dünya Bülteni

Orta Bosna’da Vitez ilçesinin küçük bir köyü Ahmići. Türkiye’deki köyler gibi bir köy... İsmi de Anadolu’dan mülhem: Ahmići; Ahmetoğlu Köyü.

16 Nisan 1993 günü Hırvatlar, Hırvat Savunma Konseyi (!) adı altında toplanarak Bosna-Hersek’teki Ahmići’ köyünde korkunç bir soykırım uygulayıp 116 Boşnağı katlettiler. Bunun yanında tüm altyapıyı, 200 evi, 2 camii, okulu, ağaçları, elektrik ve su tesislerini yakıp yıktılar. Katlettikleri Boşnakların en küçüğü henüz üç aylık bebekti; en yaşlısı ise 88 yaşındaydı. Hayatta kalabilenler ise Ahmići’den sürgün edildi.

Savaştan sonra köy evleri restore edildi, talan edilen okul, 2 cami, su ve elektrik tesisleri onarıldı, yollar asfaltlandı. Boşnakların yüzde 95’i geri döndü. Şu anda köyde 600 Boşnak’la birlikte 60 kadar da Hırvat yaşıyor.

KATLİAMIN ŞİFRESİ: 48 SAAT KÜL VE DUMAN!

Mahir Hoca, hem “kâfir” hem de “münafık” olarak nitelendirdiği Hırvat teröristlerin, katliamın parolasını “48 saat kül ve duman” olarak adlandırdıklarını belirtiyor. Sabah namazı vaktinde 10 kişiyi öldürdükleri caminin minaresine 60 kg. bomba atmışlar. Ellerinde her türlü silahları bulunan Hırvatlar, silahsız köylüleri, çocuk ve kadınları öldürüp köyde hâkimiyetlerini tesis edebilmek için 48 saate ihtiyaç duyabileceklerini düşünmüşler. Bununla birlikte 5-6 saatte tamamladıkları meşum katliamdan geriye, isimleri Ahmići Camii'nin bahçesindeki küçük anıtta yazılı bulunan 116 Müslüman’ın isimleri kalmış, bir de acıları...

HIRVATLAR, ASKERLERLE BİRLİKTE BOŞNAK KOMŞULARINI ÖLDÜRMÜŞ

Hırvat komşular Hırvat askerlerine yardım edip harekâtı birlikte yapmışlar. Katlettikleri masum Boşnakları toplu mezarlara gömmüşler. Bununla birlikte elim hadisenin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen köylülerden 29 şehidin naaşı hâlâ kayıp. Mahir Hoca, “Hırvat komşularımız, Müslüman Boşnakların gömüldükleri yerleri bildikleri halde söylemiyorlar” diyerek Hırvatların birlikte yaşama kültüründen ne kadar uzak olduklarının altını çiziyor.

HIRVAT KATLİAMINDAN GERİYE KALANLAR…

3 aylık bebek cesetleri, 80’li yaşlarını süren ihtiyarların naaşları, 48 kadın ve onlarca çocuk ölüsü Ahmići’ köyünde Hırvat katliamından geriye kalanları oluşturuyor.

Boşnaklar, 25 yıl önce bombalanan camiinin dış duvarlarına yerleştirilen büyük katliam fotoğraflarıyla ve anma odasındaki fotoğraflarla katliamı hafızalarda taze tutmaya çalışıyor.

BOSNA’DA RESMİ RAKAMLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 42

Ahmići köyü, Orta Bosna’da Vitez Belediyesi’ne 5 kilometke mesafede, Saraybosna-Travnik yolu üzerinde bulunuyor. Köyde hali hazırda 160 hanede 600 Boşnak yaşıyor. Bosna'da resmi rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 42. Bu keyfiyet köye daha fazla yansımış. Köyde her on yetişkinden altısı maalesef işsiz. İş bulabilenler ise Hırvatların işyerlerinde, tesislerinde çalışmak zorunda. Hırvatlar istihdamda da, çalışma hayatında da Boşnaklara negatif ayrımcılık uyguluyor. Aynı fabrikada, aynı işi yapan bir Hırvat çalışana 500 Euro maaş verilirken, Boşnaklara 350-400 Euro ödeniyor.

Vitez ilçesinde Hırvat nüfus ağırlıkta. Belediye Başkanı Hırvat, polis merkezinin şefi Hırvat… Vitez'te 11 bin Boşnak, 16 bin Hırvat yaşıyor.

BOŞNAK ÇOCUKLARI DİN DERSİ EĞİTİMLERİNİ CAMİLERDE GÖRÜYOR

Hafta sonlarında çocuklar resmi din dersi eğitimlerini camilerde görüyor. Böylelikle camiler cumartesi ve pazar günlere çocuklarla şenleniyor. Bu bağlamda Ahmići köy camiinde 43 çocuk dini eğitim görüyor, Mahir Hoca “Ramazan yaklaşıyor, çocuklar için takke, namaz örtüsü, Kur'an-ı Kerim ve iftarlar için maddi katkıya ihtiyacımız var” diyor.

İKİ CAMİİNİN TEK İMAMI MAHİR HUSİC

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Hamilik Okulu Bosna Yiğitlik Meydanı’na mensup 23 öğrenciyle birlikte ziyaret ettiğimiz Ahmići köyünde, 25 yıl önce saldırıya uğrayan köy camiinin imamı Mahir Husiç âlim, muhlis bir zat. Köyün ve köylünün hemen her ihtiyacını karşılamak için tabir yerindeyse çırpınıyor.

Köyde iki cami var. Boşnak çocukları ilkokul ve ortaokulda aldıkları din derslerini camide işliyorlar. Çocuklar böylelikle ibadethanelerde bir yandan teorik, diğer yandan da pratik bir keyfiyette Din-i Mübin-i İslâm’ı öğreniyorlar.

Boşnakların ‘Mahir Efendija’sı üç vakit namazı, katliamın yaşandığı camide, iki vakit namazı da köyün üst bölgesinde kalan camide kıldırdığını belirttikten sonra “Bizde durum maalesef bu şekilde İbrahim Ethem Bey. Türkiye’de bir camide en az bir imam, bir müezzin varken, burada bir imam, iki camiinin birden hizmetini görmek durumunda” diyor.

VURULAN KÖY CAMİİNİ BOSNA HERSEK TÜRK TEMSİL HEYETİ YENİDEN İNŞA VE İHYA ETMİŞ

Arz ettiğimiz üzere katliamın ardından köy evleri yeniden inşa edilmiş, vurulan cami, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından restore idilmiş. Camiinin müştemilatına küçük bir katliamı anma, hatırlama odası yapılmış. Odaya girdiğinizde fotoğraf karelerinde sizleri hüznün her rengi ve hali karşılıyor.

BURASI KÜÇÜK SREBRENİTSA!

Ahmići köyünün imamı Mahir Hoca’yı dinlemeye devam ediyoruz: “İbrahim Ethem Bey burası küçük Srebrenitsa! Srebrenitsa’da Sırpların yaptığı katliamın bir benzerini burada Hırvatlar yaptı.

ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞADIK

Çok büyük acılar yaşadık. Komşu bildiğimiz, kendilerine Osmanlı’nın ve bir adım öte İslâm’ın hoşgörüsüyle yaklaşarak üzerlerine titrediğimiz komşularımız bir gecede caniye dönüşerek komşularını, Hırvat askerleriyle birlikte öldürdü.

KÖYDE 48 KADIN VE ONLARCA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Camide sabah namazını kılmakta olan cemaat bombalarla katledildi. Şu gördüğünüz minareye tam 60 kg. bomba atıldı. Hemen hemen köydeki evlerin tamamına bomba atıldı. Camlardan, pencelerlerden kaçmak isteyen Boşnaklar hunharca katledildi. Bebekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masum insanlar yok yere öldürüldü. Dile kolay, 48 kadını ve onlarca masum çocuğu katletti Hırvatlar. Oysa hemen yakınımızda, sadece dört kilometrelik bir mesafede Birleşmiş Milletler’in bir merkezinde İngiliz askerleri vardı. Aynen Srebrenitsa’da BM nezdindeki Hollanda askerlerinin yaptığı gibi katliamdan sonra geldiler Ahmići köyüne. Ve yine maalesef aynen Hollandalı askerlerinin yaptığı gibi cesetlerle hatıra fotoğrafı çektirdi İngiliz askerleri!"

SÜLEYMAN GÜNDÜZ: BOSNA’DA KİRLİ BİR SAVAŞ YAŞANDI

Rehberimiz, gazeteci yazar, Sakarya eski milletvekili, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, hasbihalin bu yerinde söze girerek, 25 yıl önce Ahmići'de yaşananları kirli bir savaş olarak nitelendirdikten sonra konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: “Sabah namazı vaktinde birer canavara dönüş Ahmićili Hırvatlar komşularını camide ibadet ederken katletmekte hiç bir beis görmediler!

Bu bölgede maalesef çatışmalar hiç eksik olmadı. Tarih boyunca böyle oldu. 1878 Berlin Anlaşması’ndan sonra benzer bir soykırım yaşandı. 1914-1918 yılları arasında yine bir soykırım oldu; 1940-1945 yılları arasında da iç savaşta binlerce insan öldürüldü.

BOŞNAKLAR TARİHİ BİR DİRENÇ GÖSTERDİ

Boşnaklar, Sırplara karşı da Hırvatlara karşı da direndiler, tarihi bir direnç gösterdiler. Aliya'nın talimatıyla Bosna ordusu elinde silah olmayanlara dokunmama konusundaki sözünü harfiyen yerine getirdi. Bununla birlikte Sırplar ve Hırvatlar Boşnak sivillere karşı akıl almaz işkenceler uyguladı. Bizler de tarih de buna tanıklık ettik. Boşnaklar direndi ve böylelikle tarihinde ilk defa Bosna Hersek bağımsız bir devlet niteliğini kazandı.

TİRAJİK BİR VAKIA! İÇ SAVAŞIN GALİBİ OLMAZ!

Trajik bir vakıa. Canavar bir ruh haline dönüşen Hırvatların bir bölümü hâlâ hiç bir şey olmamış gibi köyde yaşamaya devam ediyor. İç savaşın galibi olmaz. İç savaş herkesin barbarlaştığı bir şeydir.”

MAHİR HUSİÇ: SOYKIRIM İLE İLGİLİ ANIT MERKEZE İHTİYAÇ DUYUYORUZ

Aşağıdaki cümleler, Mahir Hoca’nın “Türkiye’ye nasıl bir mesaj iletmek istiyorsunuz?” şeklindeki soruma verdiği cevaptır:

“Mesajımız net: Sadece, soykırım ile ilgili bir anıt merkeze ihtiyacımız var İbrahim Ethem Bey. Türkiye’ye, Müslüman-Türk kardeşlerimize öncelikle selâm ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sözün bu yerinde Ahmići Dokümantasyon Merkezi (Soykırım Anıt Merkezi) projemizden bahsetmek istiyorum. Katliamın yaşandığı Ahmići’de bir anıt merkez inşa etmeyi planladık. Bu Merkez bir Vakıf olacak. Bosna-Hersek İslâm Topluluğu’nun himayesinde inşa edilecek ve gelecek nesiller için unutulmaz, ebedî bir hayır olarak kalacak.

Ahmići Köyü cami cemaati ve köyün ileri gelenleri olarak 25 yıl önce burada yaşanan olayları önce genç nesillerimize, sonra da hür dünyaya (!) daha somut bir şekilde ifade edebilmek gayesiyle Ahmići Dokümantasyon Merkezi adıyla bir proje geliştirdik. Hâlihazırda camimizin müştemilatındaki küçük bir odada sergilenmekte olan katliamın belge, fotoğraf, kanıt ve kalıntıları bundan sonra (inşallah) bir müzede sergilenecek, diğer bir yandan da merkezde köyümüzden 10 kişiye iş imkânı temin edilmiş olacak.

TARİHİ KATLİAMIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Bizler, kardeşleriniz, Ahmićililer olarak bu tarihi vahşetin, katliamın üzerinin örtülmesini istemiyoruz, yaşanan elim hadiseleri unutulmadan gelecek nesillere bir “anıt Merkez” halinde bırakmak istiyoruz.

Bunun için maalesef Boşnakların elinde uygun bir arsa yok! Belediye de yer vermiyor. Ahmići köyünün merkezinde halen toprak sahibi olan ve katliamdan yargılanan Vlatko Kupreškić, 1.000 m² alanı satışa çıkardı. Bunun için 400.000 KM (200.000 €) istiyor. Ahmići köylüleri olarak gayrimenkulu alabilmemiz için TİKA’dan yardım talebinde bulunduk. Bosna-Hersek Mülteci Bakanlığı da bizlere arsanın alımı için 100.000 KM (50.000 €) yardım etme sözü verdi.

KÖYÜMÜZÜ HER YIL 8 BİN KADAR TÜRK KARDEŞİMİZ ZİYARET EDİYOR

Merkezin açılmasıyla birlikte aynı zamanda Ahmići’de 10 kişiye iş imkanı da sağlamış olacağız. Her sene, dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler gibi yaklaşık 8 bin civarında Türkiye’den de kardeşlerimiz gelerek bizleri ziyaret ediyor.

Anıt merkezimize geleneksel Boşnak kahvehanesini, Boşnak yemekleri sunan bir restoranı, hediyelik eşya teşhir ve satış ünitelerini ve birkaç apart daireyi de dahil etmek istiyoruz.”

BOŞNAK KARDEŞLERİNİZİ UNUTMAYINIZ

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Hamilik Okulu Bosna Yiğitlik Meydanı'ndaki 23 öğrenciyle birlikte ziyaret ettiğimiz köyde Mahir Husiç Hoca’yla hasbihalimiz muhatabımızın içten gelen yardım talebiyle son buluyor: “Bizi, Boşnak kardeşlerinizi ve Ahmići'yi unutmayın. Sizden isteğimiz, imkanlarınız doğrultusunda, tanıdıklarınızdan, çevrenizden, elinizden geldiği kadarıyla bize yardımcı olmanızdır. Ahmići köyü sizin, kapımız her daim açık, buraya daha fazla geliniz, birbirimize dua edelim, çünkü Müslümanın silahı duadır. Umarım niyetimizi ve hayırlı işimizi tam olarak anlayabilir ve bu projenin masraflarının karşılanmasında bize yardımcı olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun.”