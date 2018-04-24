14:25, 24 Nisan 2018 SalÄ±

KKTC, Derinya ve AplÄ±Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemeler kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan AplÄ±Ã§ ve Derinya sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n gecikme yaÅŸanmadan aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Burcu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n Rum lideri Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde Rum tarafÄ±ndan Derinya ve AplÄ±Ã§ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lma tarihleriyle ilgili kesin bilgi talep ettiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Rum lideri Anastasiadis'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Derinya kapÄ±sÄ±nÄ±n 1 Temmuz'da, AplÄ±Ã§ kapÄ±sÄ±nÄ±n da 15 EylÃ¼l'de aÃ§Ä±lmaya hazÄ±r hale getirileceÄŸini teyit ettiÄŸini belirten Burcu, "CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, bu bilgileri KKTC hÃ¼kÃ¼metiyle de paylaÅŸarak KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi iÃ§in Ã¶nlemlerin ivedilikle alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n KKTC Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸâ€™Ä± arayarak sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in bir an Ã¶nce ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸine iÅŸaret eden Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde MayÄ±s 2015'te gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda vardÄ±klarÄ± mutabakat Ã§erÃ§evesinde GazimaÄŸusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki AplÄ±Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â