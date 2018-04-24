KKTC, Derinya ve AplÄ±Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemeler kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan AplÄ±Ã§ ve Derinya sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n gecikme yaÅŸanmadan aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Burcu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n Rum lideri Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde Rum tarafÄ±ndan Derinya ve AplÄ±Ã§ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lma tarihleriyle ilgili kesin bilgi talep ettiÄŸini anÄ±msattÄ±.
Rum lideri Anastasiadis'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Derinya kapÄ±sÄ±nÄ±n 1 Temmuz'da, AplÄ±Ã§ kapÄ±sÄ±nÄ±n da 15 EylÃ¼l'de aÃ§Ä±lmaya hazÄ±r hale getirileceÄŸini teyit ettiÄŸini belirten Burcu, "CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, bu bilgileri KKTC hÃ¼kÃ¼metiyle de paylaÅŸarak KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi iÃ§in Ã¶nlemlerin ivedilikle alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n KKTC Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸâ€™Ä± arayarak sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in bir an Ã¶nce ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸine iÅŸaret eden Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde MayÄ±s 2015'te gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda vardÄ±klarÄ± mutabakat Ã§erÃ§evesinde GazimaÄŸusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki AplÄ±Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti