14:44, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in internetten baÅŸvurular baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± e-devlet Ã¼zerinden alarak, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) iletebileceÄŸini belirterek, "YSK ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi aÃ§tÄ±k. 'MilletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±' diye bir buton koyduk, bugÃ¼n itibarÄ±yle baÅŸladÄ±." dedi.

Bakan GÃ¼l, AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° ADLÄ° SÄ°CÄ°L KAYITLARINI E-DEVLETTEN ALABÄ°LECEK"

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, adli sicil kayÄ±tlarÄ±nÄ±n e-devletten alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin bir Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu anlatan GÃ¼l, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Milletvekili adaylarÄ±, adliyeye gitmeden sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± e-devlet Ã¼zerinden alabilecekler, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna verebilecekler. YSK ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi aÃ§tÄ±k. 'MilletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±' diye bir buton koyduk. BugÃ¼n itibariyle baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adliye koridorlarÄ±nda sabÄ±ka kaydÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸmayacaklar, milletvekilliÄŸi iÃ§in. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± e-devlet Ã¼zerinden entegre etti. DolayÄ±sÄ±yla oradan tÄ±klayarak adaylÄ±k iÃ§in baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilirler, herkese hayÄ±rlÄ± olsun."

Bakan GÃ¼l, bazÄ± Ã¼lkelerin, vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatÃ§a kullanabilmelerine Ã§eÅŸitli engeller Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilmesi Ã¼zerine, hiÃ§bir hukuk devletinin buna hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda her Ã¼lkede vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rce kullanabileceklerini ifade eden GÃ¼l, "Randevu sistemini de kaldÄ±rdÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha Ã¶nce saatini ve gÃ¼nÃ¼ alÄ±yorlardÄ± ama 200 kilometre Ã¶teden geliyordu. Bu zorluÄŸu kaldÄ±rdÄ±k. BugÃ¼n inÅŸallah Mecliste kabul edilerek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. OylarÄ±nÄ± istedikleri yerde kullanabilecekler, randevu sistemine tabi olmaksÄ±zÄ±n." diye konuÅŸtu.