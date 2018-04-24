Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in internetten baÅŸvurular baÅŸladÄ±

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± e-devlet Ã¼zerinden alarak, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) iletebileceÄŸini belirterek, "YSK ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi aÃ§tÄ±k. 'MilletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±' diye bir buton koyduk, bugÃ¼n itibarÄ±yle baÅŸladÄ±." dedi.
Bakan GÃ¼l, AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, adli sicil kayÄ±tlarÄ±nÄ±n e-devletten alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin bir Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu anlatan GÃ¼l, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Milletvekili adaylarÄ±, adliyeye gitmeden sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± e-devlet Ã¼zerinden alabilecekler, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna verebilecekler. YSK ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi aÃ§tÄ±k. 'MilletvekilliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ±' diye bir buton koyduk. BugÃ¼n itibariyle baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adliye koridorlarÄ±nda sabÄ±ka kaydÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸmayacaklar, milletvekilliÄŸi iÃ§in. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± e-devlet Ã¼zerinden entegre etti. DolayÄ±sÄ±yla oradan tÄ±klayarak adaylÄ±k iÃ§in baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilirler, herkese hayÄ±rlÄ± olsun."
Bakan GÃ¼l, bazÄ± Ã¼lkelerin, vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatÃ§a kullanabilmelerine Ã§eÅŸitli engeller Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilmesi Ã¼zerine, hiÃ§bir hukuk devletinin buna hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda her Ã¼lkede vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rce kullanabileceklerini ifade eden GÃ¼l, "Randevu sistemini de kaldÄ±rdÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha Ã¶nce saatini ve gÃ¼nÃ¼ alÄ±yorlardÄ± ama 200 kilometre Ã¶teden geliyordu. Bu zorluÄŸu kaldÄ±rdÄ±k. BugÃ¼n inÅŸallah Mecliste kabul edilerek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. OylarÄ±nÄ± istedikleri yerde kullanabilecekler, randevu sistemine tabi olmaksÄ±zÄ±n." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 68 Suriyeli yakalanÄ±rken, iki kiÅŸi "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 08.40'ta Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'e hareket etti
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde meydana gelen 5,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep ve DiyarbakÄ±r illerinde de hissedildi. AdÄ±yaman Valisi KalkancÄ±, "Depremden dolayÄ± yaralÄ±mÄ±z yok, deprem paniÄŸiyle kaÃ§Ä±ÅŸÄ±rken ayaÄŸÄ± takÄ±lan, dÃ¼ÅŸen, kolunu Ã§arpan 19 civarÄ±nda vatandaÅŸÄ±mÄ±z var." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun bir araya geldiÄŸi BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'e PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkede artan faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, etkin mÃ¼cadelenin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, 24-25 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
MehmetÃ§ik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Ã§ocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla okul malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.