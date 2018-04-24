Ermenistan ekonomisi batakta

Son günlerde Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık görevine getirilmesi üzerine başlayan gösteriler, ülkenin ekonomik durumunu gündeme taşırken ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun yoksulluk düzeyinde yaşaması ve işsizlik oranının yüzde 17,7 olması dikkati çekiyor.
Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, Ermenistan'da yoksulluk seviyesi 2008’den beri yüzde 2 yükselerek yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Yani ülkedeki 100 kişiden 30’u yoksul.
Ermenistan’da işsizlik oranları 2008’den beri yüzde 16 ila 19 arasında değişiyor. Geçen yıl resmi işsizlik oranı yüzde 17,7 olarak tespit edildi. Dünya Bankası verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'ı yoksulluk düzeyinde yaşamakta.
Yaklaşık üç milyon nüfusa sahip olan Ermenistan ekonomisi 2017 yılında 7,5 büyürken, bu yıl yüzde 4,5'lik bir büyüme bekleniyor. Ekonomi uzmanları ise bu büyümenin kapsayıcı olmadığı kanaatinde.
Dünya Bankası'na göre ülkenin milli geliri geçen yıl 11,6 milyar dolara ulaşırken kişi başına milli gelir 3 bin 813 dolar. Kişi başına düşen milli gelir 2008’de 4 bin 10 dolardı. Ülkedeki asgari ücret ise 55 bin Ermenistan Dramı (115 dolar).
Ermenistan ekonomisi Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası kredilerine ve Rusya’nın yardımlarına büyük ölçüde bağımlı bulunurken ülkenin enerji sektörü Rusya tarafından işletiliyor.
Öte yandan ülkenin dış borcu bu yılın şubat ayı itibarıyla 5,6 milyar dolar olurken, bu miktar GSYİH’nın yaklaşık yarısına denk geliyor.
Ülke yönetimi IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlardan kredi alarak ekonomiyi dengede tutmaya çalışırken ülke dışında yaşayan diaspora da ekonomi için yardımlar yapıyor.
Ülkenin önde gelen dış ticaret ortakları, İran, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri, Gürcistan, Çin ve Ukrayna. Türkiye-Ermenistan arasında ise 1993’ten beri doğrudan ticaret yapılmıyor.
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan protestolar üzerine dün istifa etmişti. Sarkisyan, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum." diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Ermenistan’da son günlerde meydana gelen olaylara ilişkin soruları cavapladı.
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın yerine Batı yanlısı ve Ermenistan’ın eski Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan’ın seçilmediğine değinen Tanrısever, Ermenistan’daki Batı yanlısı siyasi çevrelerin sokak gösterileri düzenleyerek daha çok Rusya yanlısı olarak algılanan Serj Sarkisyan’ın görevinden istifa etmeye zorladığını söyledi.
Tanrısever, söz konusu ülkedeki protestocuların nihai siyasi amaçları ve bu çerçevede kullanabilecekleri güç ve kabiliyetlerin miktarının şu aşamada çok net olmadığını ifade ederek, “Daha önce gerçekleştirilen anayasa degişikliği ile cumhurbaşkanlığının daha sembolik bir makama indirildiği Ermenistan’da başbakanlık çok daha güçlü bir makam haline gelmiştir. Yapılacak başbakanlık seçimlerinde Batı yanlısı gruplara yakın bir başbakanın seçilebilmesi ise garantili değildir.” dedi.
Askeri güvenliği ve çok yoksul olan ekonomisinin istikrarı açısından Rusya’ya neredeyse tamamen bağımlı olan Ermenistan’da Rusya karşıtı bir başbakanın göreve gelmesinin şu anda çok düşük bir ihtimal olduğunu anlatan Tanrısever, “Yine de, Serj Sarkisyan’ın Rusya’daki Putin-Medvedev formülüne benzer bir planı hayata geçirememiş olması gerek kendisinin gerekse Rusya’nın Ermenistan'daki gücünü zayıflatmıştır. Bu gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan’a olası etkileri ise şu aşamada net değil. Şu anki konjonktürde Ermenistan’nın Türkiye ve Azerbaycan ile diyaloğa dayalı barışçıl bir yaklaşıma yöneleceğinin işaretleri olmasa da, bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkabilecek yeni siyasi tablo böyle bir yaklaşımın ortaya çıkmasına da yol açabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
WFP Suriye Direktörü Kern, Doğu Guta'da yardım bekleyen 200 bin civarı sivilin bulunduğunu, kuşatma bitmesine rağmen rejimin hala BM'ye erişim izni vermediğini belirtti.
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 309 ırkçı saldırının kayıt altına alındığı, bu rakamın 2016'ya göre yüzde 21 arttığı bildirildi.
Taşkent’te, 23 Nisan'da gerçekleşen Özbek-Türkmen görüşmelerinden sonra birçok başlıkta ikili anlaşmaların imza töreni yapıldı.
"Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu'nun, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayacağı bildirildi.
Ermenistan'daki gösteriler, ülkenin ekonomik durumunu gündeme getirirken, ülkedeki yoksulluk seviyesi 2008’den beri yüzde 2 yükselerek yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Yani ülkedeki 100 kişiden 30’u yoksul.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmamasıdır" dedi.
İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olduğu iddia edilen mumyanın bulunduğu bildirildi.
Hırvatistan'ın güney kesimi ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile bağlaması planlanan ancak Bosna Hersek'in açık denize çıkışına engel olacağı için sürekli tartışma konusu olan Peljesac Köprüsü'nün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda İran'ın da NPT'den çıkabileceğini belirtti
IRCICA ve Güney Kore Hanyang Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen kongrede, Kore ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin tarihi gelişim süreçleri, karşılıklı etkileşimin kültürel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarıyla ele alınıyor
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.
Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı," için bu sene de Prizren şehrinde resepsiyon düzenlendi.
Iraklı 12 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimlerde seçmenlerin yüzde 75'i kayıt yaptırırken, gurbetçilerin seçime ilgisinin az olduğu bildirildi
Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir general ve 3 koruma hayatını kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha öldürülmesiyle son iki günde öldürülen isyancı sayısı 22 oldu
Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, dağıttıkları broşürlerle halka hiçbir şekilde evlerinden çıkmayıp yaşadıkları bölgeleri adeta "ölü şehirler" haline getirmeleri uyarısı yaptı, uyarıya uymayanları ise cezalandırmakla tehdit etti