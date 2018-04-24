Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:25, 24 Nisan 2018 Salı
Kafkaslar
15:10, 24 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
Ermenistan ekonomisi batakta
Ermenistan ekonomisi batakta

Ermenistan'daki gösteriler, ülkenin ekonomik durumunu gündeme getirirken, ülkedeki yoksulluk seviyesi 2008’den beri yüzde 2 yükselerek yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Yani ülkedeki 100 kişiden 30’u yoksul.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Son günlerde Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık görevine getirilmesi üzerine başlayan gösteriler, ülkenin ekonomik durumunu gündeme taşırken ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun yoksulluk düzeyinde yaşaması ve işsizlik oranının yüzde 17,7 olması dikkati çekiyor.

Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, Ermenistan'da yoksulluk seviyesi 2008’den beri yüzde 2 yükselerek yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Yani ülkedeki 100 kişiden 30’u yoksul.

Ermenistan’da işsizlik oranları 2008’den beri yüzde 16 ila 19 arasında değişiyor. Geçen yıl resmi işsizlik oranı yüzde 17,7 olarak tespit edildi. Dünya Bankası verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'ı yoksulluk düzeyinde yaşamakta.

Yaklaşık üç milyon nüfusa sahip olan Ermenistan ekonomisi 2017 yılında 7,5 büyürken, bu yıl yüzde 4,5'lik bir büyüme bekleniyor. Ekonomi uzmanları ise bu büyümenin kapsayıcı olmadığı kanaatinde.

ASGARİ ÜCRET 115 DOLAR

Dünya Bankası'na göre ülkenin milli geliri geçen yıl 11,6 milyar dolara ulaşırken kişi başına milli gelir 3 bin 813 dolar. Kişi başına düşen milli gelir 2008’de 4 bin 10 dolardı. Ülkedeki asgari ücret ise 55 bin Ermenistan Dramı (115 dolar).

Ermenistan ekonomisi Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası kredilerine ve Rusya’nın yardımlarına büyük ölçüde bağımlı bulunurken ülkenin enerji sektörü Rusya tarafından işletiliyor.

Öte yandan ülkenin dış borcu bu yılın şubat ayı itibarıyla 5,6 milyar dolar olurken, bu miktar GSYİH’nın yaklaşık yarısına denk geliyor.

Ülke yönetimi IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlardan kredi alarak ekonomiyi dengede tutmaya çalışırken ülke dışında yaşayan diaspora da ekonomi için yardımlar yapıyor.

Ülkenin önde gelen dış ticaret ortakları, İran, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri, Gürcistan, Çin ve Ukrayna. Türkiye-Ermenistan arasında ise 1993’ten beri doğrudan ticaret yapılmıyor.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan protestolar üzerine dün istifa etmişti. Sarkisyan, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum." diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

BATI YANLISI ÇEVRELERİN SOKAK GÖSTERİLERİ

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Ermenistan’da son günlerde meydana gelen olaylara ilişkin soruları cavapladı.

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın yerine Batı yanlısı ve Ermenistan’ın eski Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan’ın seçilmediğine değinen Tanrısever, Ermenistan’daki Batı yanlısı siyasi çevrelerin sokak gösterileri düzenleyerek daha çok Rusya yanlısı olarak algılanan Serj Sarkisyan’ın görevinden istifa etmeye zorladığını söyledi.

Tanrısever, söz konusu ülkedeki protestocuların nihai siyasi amaçları ve bu çerçevede kullanabilecekleri güç ve kabiliyetlerin miktarının şu aşamada çok net olmadığını ifade ederek, “Daha önce gerçekleştirilen anayasa degişikliği ile cumhurbaşkanlığının daha sembolik bir makama indirildiği Ermenistan’da başbakanlık çok daha güçlü bir makam haline gelmiştir. Yapılacak başbakanlık seçimlerinde Batı yanlısı gruplara yakın bir başbakanın seçilebilmesi ise garantili değildir.” dedi.

Askeri güvenliği ve çok yoksul olan ekonomisinin istikrarı açısından Rusya’ya neredeyse tamamen bağımlı olan Ermenistan’da Rusya karşıtı bir başbakanın göreve gelmesinin şu anda çok düşük bir ihtimal olduğunu anlatan Tanrısever, “Yine de, Serj Sarkisyan’ın Rusya’daki Putin-Medvedev formülüne benzer bir planı hayata geçirememiş olması gerek kendisinin gerekse Rusya’nın Ermenistan'daki gücünü zayıflatmıştır. Bu gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan’a olası etkileri ise şu aşamada net değil. Şu anki konjonktürde Ermenistan’nın Türkiye ve Azerbaycan ile diyaloğa dayalı barışçıl bir yaklaşıma yöneleceğinin işaretleri olmasa da, bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkabilecek yeni siyasi tablo böyle bir yaklaşımın ortaya çıkmasına da yol açabilir.” değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Sarkisyan Ermenistan ekonomisi ermenistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kafkaslar Haberleri
Kuşatma bitmesine rağmen Doğu Guta'ya hala erişim izni yok'
'Kuşatma bitmesine rağmen Doğu Guta'ya hala erişim izni yok'

WFP Suriye Direktörü Kern, Doğu Guta'da yardım bekleyen 200 bin civarı sivilin bulunduğunu, kuşatma bitmesine rağmen rejimin hala BM'ye erişim izni vermediğini belirtti.
Avusturya da İslamofobik saldırılarda ciddi artış GRAFİK
Avusturya’da İslamofobik saldırılarda ciddi artış | GRAFİK

Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 309 ırkçı saldırının kayıt altına alındığı, bu rakamın 2016'ya göre yüzde 21 arttığı bildirildi.
Özbekistan ile Türkmenistan arasında 32 anlaşma
Özbekistan ile Türkmenistan arasında 32 anlaşma

Taşkent’te, 23 Nisan'da gerçekleşen Özbek-Türkmen görüşmelerinden sonra birçok başlıkta ikili anlaşmaların imza töreni yapıldı.
Balkanların Davos'u' yarın Saraybosna'da başlayacak
'Balkanların Davos'u' yarın Saraybosna'da başlayacak

"Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu'nun, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayacağı bildirildi.
Ermenistan ekonomisi batakta
Ermenistan ekonomisi batakta

Ermenistan'daki gösteriler, ülkenin ekonomik durumunu gündeme getirirken, ülkedeki yoksulluk seviyesi 2008’den beri yüzde 2 yükselerek yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Yani ülkedeki 100 kişiden 30’u yoksul.
KKTC Derinya ve Aplıç sınır kapıları için gün sayıyor
KKTC, Derinya ve Aplıç sınır kapıları için gün sayıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmamasıdır" dedi.
İran'da 'Şah Rıza'nın mumyası bulundu' iddiası
İran'da 'Şah Rıza'nın mumyası bulundu' iddiası

İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olduğu iddia edilen mumyanın bulunduğu bildirildi.
Bosna'nın itiraz ettiği quot tartışmalı köprü quot için imzalar atıldı
Bosna'nın itiraz ettiği "tartışmalı köprü" için imzalar atıldı

Hırvatistan'ın güney kesimi ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile bağlaması planlanan ancak Bosna Hersek'in açık denize çıkışına engel olacağı için sürekli tartışma konusu olan Peljesac Köprüsü'nün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma tehdidi
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda İran'ın da NPT'den çıkabileceğini belirtti
Kore ve İslam Dünyası Tarihi ve Kültürel İlişkiler Kongresi
Kore ve İslam Dünyası: Tarihi ve Kültürel İlişkiler Kongresi

IRCICA ve Güney Kore Hanyang Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen kongrede, Kore ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin tarihi gelişim süreçleri, karşılıklı etkileşimin kültürel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarıyla ele alınıyor
İşgal güçleri Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu
İşgal güçleri Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.
Kosova Türkleri Milli Bayramı' Prizren'de kutlandı
'Kosova Türkleri Milli Bayramı' Prizren'de kutlandı

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı," için bu sene de Prizren şehrinde resepsiyon düzenlendi.
Irak'ta gurbetçilerin seçime ilgisi az
Irak'ta gurbetçilerin seçime ilgisi az

Iraklı 12 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimlerde seçmenlerin yüzde 75'i kayıt yaptırırken, gurbetçilerin seçime ilgisinin az olduğu bildirildi
Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü
Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir general ve 3 koruma hayatını kaybetti
Hindistan'da öldürülen Maocu isyancı sayısı 22'ye yükseldi
Hindistan'da öldürülen Maocu isyancı sayısı 22'ye yükseldi

Hindistan'da 8 Maocu'nun daha öldürülmesiyle son iki günde öldürülen isyancı sayısı 22 oldu
Kamerun'da ayrılıkçılardan halka 'ölü şehir' tehdidi
Kamerun'da ayrılıkçılardan halka 'ölü şehir' tehdidi

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, dağıttıkları broşürlerle halka hiçbir şekilde evlerinden çıkmayıp yaşadıkları bölgeleri adeta "ölü şehirler" haline getirmeleri uyarısı yaptı, uyarıya uymayanları ise cezalandırmakla tehdit etti

Haberler

Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti
Ermenistan Başbakanı Sarkisyan görevinden istifa etti

Ermenistan'daki gösteriler Sarkisyan'ı strese soktu!
Ermenistan'daki gösteriler Sarkisyan'ı strese soktu

Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri
Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri

Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösterilerde 120'den fazla gözaltı
Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösterilerde 120'den fazla gözaltı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Armen Sarkisyan Ermenistan'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu
Armen Sarkisyan Ermenistan'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu

26 yıllık büyük acı: Hocalı Katliamı
26 yıllık büyük acı Hocalı Katliamı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, halefini belirledi
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan halefini belirledi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 