15:40, 24 Nisan 2018 SalÄ±

'BalkanlarÄ±n Davos'u' yarÄ±n Saraybosna'da baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu (SBF), Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da yarÄ±n baÅŸlayacak.

Bosna Bank International (BBI) ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± (IDB) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen ve Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu iki gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ forumuna BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek de katÄ±lacak.

BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinden devlet baÅŸkanlarÄ± ve bakanlarÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± iÅŸ forumunun merkezinde ise enerji, teknoloji, sanayi, bilim, eÄŸitim, tarÄ±m ve turizm sektÃ¶rleri bulunacak.

Ä°ÅŸ forumunun yarÄ±nki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek'in yanÄ± sÄ±ra Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor ile SÄ±rbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan gelen bakanlar da yer alacak.

BAÅžARILI GÄ°RÄ°ÅžÄ°MCÄ°LERE Ã–DÃœLLERÄ° TAKDÄ°M EDÄ°LECEK

En baÅŸarÄ±lÄ± giriÅŸimcilere Saraybosna Ä°ÅŸ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n de takdim edileceÄŸi ilk gÃ¼n programÄ± kapsamÄ±nda, "BatÄ± Balkanlar AltÄ± BÃ¶lgesel Ekonomik Alan-AB ile GeliÅŸmek" ve "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa UluslararasÄ± AÄŸ GeÃ§itleri ve BaÄŸlantÄ±lar" baÅŸlÄ±klÄ± paneller dÃ¼zenlenecek. Bu panellerde HÄ±rvatistan'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Stjepan Mesic ile Letonya'nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Valdis Zatlers'in de konuÅŸmasÄ± planlanÄ±yor.

Forumun ikinci gÃ¼nÃ¼nde ise "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa iÃ§in HÄ±zlÄ± BÃ¼yÃ¼me FÄ±rsatÄ± Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve BatÄ± Balkan Åžirketleri Ãœzerindeki Etkisi", "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'da BiliÅŸimde SermayeleÅŸmek ve Dijital Ekonomi EÄŸilimleri", "DiÄŸer BÃ¶lgeler Ä°Ã§in Ekonomik KalkÄ±nma Modeli Olarak Dubai" baÅŸlÄ±klÄ± paneller dÃ¼zenlenecek.

25-26 Nisan'da dÃ¼zenlenecek 9. Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'na farklÄ± Ã¼lkelerden 8 bin katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n gelmesi bekleniyor. Forumun temel amacÄ±, yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerine Ã§ekmek olacak.