'BalkanlarÄ±n Davos'u' yarÄ±n Saraybosna'da baÅŸlayacak

"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu (SBF), Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da yarÄ±n baÅŸlayacak.
Bosna Bank International (BBI) ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± (IDB) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen ve Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu iki gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ forumuna BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek de katÄ±lacak.
BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinden devlet baÅŸkanlarÄ± ve bakanlarÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± iÅŸ forumunun merkezinde ise enerji, teknoloji, sanayi, bilim, eÄŸitim, tarÄ±m ve turizm sektÃ¶rleri bulunacak.
Ä°ÅŸ forumunun yarÄ±nki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek'in yanÄ± sÄ±ra Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor ile SÄ±rbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan gelen bakanlar da yer alacak.
En baÅŸarÄ±lÄ± giriÅŸimcilere Saraybosna Ä°ÅŸ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n de takdim edileceÄŸi ilk gÃ¼n programÄ± kapsamÄ±nda, "BatÄ± Balkanlar AltÄ± BÃ¶lgesel Ekonomik Alan-AB ile GeliÅŸmek" ve "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa UluslararasÄ± AÄŸ GeÃ§itleri ve BaÄŸlantÄ±lar" baÅŸlÄ±klÄ± paneller dÃ¼zenlenecek. Bu panellerde HÄ±rvatistan'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Stjepan Mesic ile Letonya'nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Valdis Zatlers'in de konuÅŸmasÄ± planlanÄ±yor.
Forumun ikinci gÃ¼nÃ¼nde ise "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa iÃ§in HÄ±zlÄ± BÃ¼yÃ¼me FÄ±rsatÄ± Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve BatÄ± Balkan Åžirketleri Ãœzerindeki Etkisi", "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'da BiliÅŸimde SermayeleÅŸmek ve Dijital Ekonomi EÄŸilimleri", "DiÄŸer BÃ¶lgeler Ä°Ã§in Ekonomik KalkÄ±nma Modeli Olarak Dubai" baÅŸlÄ±klÄ± paneller dÃ¼zenlenecek.
25-26 Nisan'da dÃ¼zenlenecek 9. Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'na farklÄ± Ã¼lkelerden 8 bin katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n gelmesi bekleniyor. Forumun temel amacÄ±, yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerine Ã§ekmek olacak.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti