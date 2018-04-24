15:48, 24 Nisan 2018 Salı

Özbekistan ile Türkmenistan arasında 32 anlaşma imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından birçok başlıkta ikili anlaşmalar imzalanıp ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmelerde, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölgelerarası işbirliğinin gelişmesi, ticaret evlerinin açılması, iş konseylerinin organizasyonu, ulaşım, geçiş, tarım, bilim ve teknoloji, sendikalar, spor ve diğerleri konusunda 17 anlaşmanın, iki ülkenin yükseköğretim kurumları ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliği konusunda da 15 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, yaptığı açıklamada, "2017 yılı, Özbek-Türkmen ilişkilerinde tarihi dönem haline geldi ve imzalanan tüm anlaşmalarımız tam olarak uygulanıyor. Bugünkü toplantımız da çok verimli geçti ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğimizi ayrıntılı olarak ele aldık ve ilişkilermizse çözülmemiş sorunlar kalmamıştır. Yaptığımız her şey çocuklarımızın geleceği ve halkımızın iyiliği içindir.” dedi.

Özbekistan’ın , Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz iletişim projesine (TAPİ) katılacağı da belirtildi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov da ülkesini hem Avrupa hem de Ortadoğu pazarlarına çıkaracak "Özbekistan-Türkmenistan-Hazar-Güney Koridoru" güzergahını oluşturmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.