16:39, 24 Nisan 2018 SalÄ±

'KuÅŸatma bitmesine raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya hala eriÅŸim izni yok'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rejimin BM'ye halen bÃ¶lgeye eriÅŸim izni vermediÄŸini bildirdi.

WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Jakob Kern, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, milyonlarca Suriyeli sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'e yÃ¶nelik yapÄ±lacak bir saldÄ±rÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n Halep, Rakka ve DoÄŸu Guta'ya gÃ¶re Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k felaketlere yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°dlib'de Suriye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden yerinden edilmiÅŸ sivillerin de barÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Kern, "BÃ¶lgenin yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ ve nÃ¼fusu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda buraya yapÄ±lacak bir saldÄ±rÄ± Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir felakete yol aÃ§ar." ifadesini kullandÄ±.

Kern, Ã¼lkede bir an evvel barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ artÄ±k insanlarÄ± bÄ±ktÄ±rdÄ±. Suriyeliler barÄ±ÅŸ ve normal hayatlarÄ±na tekrar dÃ¶nmek istiyorlar." diye konuÅŸtu.

"DOÄžU GUTA ARTIK KUÅžATMA ALTINDA DEÄžÄ°L AMA..."

Esed rejiminin yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki son duruma da deÄŸinen Kern, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DoÄŸu Guta artÄ±k kuÅŸatma altÄ±nda deÄŸil ama hala WFP ekiplerinin bÃ¶lgeye ulaÅŸmasÄ± iÃ§in eriÅŸim iznimiz yok. Suriye rejimi hala eriÅŸim izni vermedi. Suriye'de (rejimden) bir izin almadan bir yerden baÅŸka bir yere hareket etmenize mÃ¼sade edilmiyor. Biz de dahil, elinizde dolaÅŸÄ±m izni olduÄŸuna dair belgeler olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hiÃ§bir yere hareket etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."

DOÄžU GUTA'DA YAKLAÅžIK 200 BÄ°N SÄ°VÄ°L VAR

Kern, DoÄŸu Guta'da hala yaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 150 bin kiÅŸinin de bÃ¶lgeyi terketmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, DoÄŸu Guta halkÄ±na acil gÄ±da ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir kez daha eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Suriye'de her 10 kilometrede bir kontrol yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kern, bu durumun Ã¶zellikle yerinden edilen sivillerin hayatÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Esed rejimi ve destekÃ§ileri, aylardÄ±r katliamlar yaptÄ±klarÄ± Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ 12 Nisan'da tÃ¼mÃ¼yle ele geÃ§irmiÅŸti.