'KuÅŸatma bitmesine raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya hala eriÅŸim izni yok'

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar sonucu ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rejimin BM'ye halen bÃ¶lgeye eriÅŸim izni vermediÄŸini bildirdi.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Jakob Kern, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, milyonlarca Suriyeli sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'e yÃ¶nelik yapÄ±lacak bir saldÄ±rÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n Halep, Rakka ve DoÄŸu Guta'ya gÃ¶re Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k felaketlere yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°dlib'de Suriye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden yerinden edilmiÅŸ sivillerin de barÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Kern, "BÃ¶lgenin yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ ve nÃ¼fusu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda buraya yapÄ±lacak bir saldÄ±rÄ± Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir felakete yol aÃ§ar." ifadesini kullandÄ±.
Kern, Ã¼lkede bir an evvel barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ artÄ±k insanlarÄ± bÄ±ktÄ±rdÄ±. Suriyeliler barÄ±ÅŸ ve normal hayatlarÄ±na tekrar dÃ¶nmek istiyorlar." diye konuÅŸtu.
Esed rejiminin yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki son duruma da deÄŸinen Kern, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DoÄŸu Guta artÄ±k kuÅŸatma altÄ±nda deÄŸil ama hala WFP ekiplerinin bÃ¶lgeye ulaÅŸmasÄ± iÃ§in eriÅŸim iznimiz yok. Suriye rejimi hala eriÅŸim izni vermedi. Suriye'de (rejimden) bir izin almadan bir yerden baÅŸka bir yere hareket etmenize mÃ¼sade edilmiyor. Biz de dahil, elinizde dolaÅŸÄ±m izni olduÄŸuna dair belgeler olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hiÃ§bir yere hareket etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."
Kern, DoÄŸu Guta'da hala yaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 150 bin kiÅŸinin de bÃ¶lgeyi terketmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, DoÄŸu Guta halkÄ±na acil gÄ±da ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir kez daha eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'de her 10 kilometrede bir kontrol yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kern, bu durumun Ã¶zellikle yerinden edilen sivillerin hayatÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.
Esed rejimi ve destekÃ§ileri, aylardÄ±r katliamlar yaptÄ±klarÄ± Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ 12 Nisan'da tÃ¼mÃ¼yle ele geÃ§irmiÅŸti.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi
Afganistan'da Taliban'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir general ve 3 koruma hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hindistan'da 8 Maocu'nun daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle son iki gÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len isyancÄ± sayÄ±sÄ± 22 oldu
Anglofon bÃ¶lgesindeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± broÅŸÃ¼rlerle halka hiÃ§bir ÅŸekilde evlerinden Ã§Ä±kmayÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgeleri adeta "Ã¶lÃ¼ ÅŸehirler" haline getirmeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±, uyarÄ±ya uymayanlarÄ± ise cezalandÄ±rmakla tehdit etti