CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ArÄ±nÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ErdoÄŸan: Garip bir senaryo ortada, nasÄ±l oynanacak gÃ¶receÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.