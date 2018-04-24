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Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya para transferlerinde ciddi artış
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya para transferlerinde ciddi artış
Foto: Arşiv

Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan para transferlerinin yüzde 21 oranında arttığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan para transferleri yüzde 21 arttı.

Dünya Bankası'nın 23 Nisan Pazartesi günü yayınladığı raporda Rusya'dan Avrupa ve Orta Asya ülkelerine yapılan para transferlerinin yüzde 21 oranında arttığı belirtildi.

Avrupa ve Orta Asya'ya yapılan havale miktarı 2017 yılında yüzde 21 oranında artarak 48 milyar ABD Dolarına yükseldi.

Raporda, "Rusya’dan Avrupa ve Orta Asya ülkelerine yapılan para transferleri hacmi üç yıllık bir durgunluktan sonra hızla arttı. Artışın başlıca nedenleri Euro bölgesi, Rusya ve Kazakistan'da daha yüksek büyüme ve istihdamın artışı oldu; Euro ve Ruble, Dolara karşı güçlendi”, denildi.



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