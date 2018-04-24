TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda iki anlaÅŸma

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ±Â arasÄ±nda,Â alt yapÄ±Â veÂ ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
TÃ¼rkiye-Ä°spanya HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± 6. Zirvesi kapsamÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmalara,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy huzurundaÂ imza atÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ± BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma alanÄ±nda mutabakat zaptÄ±na, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Ä°spanya BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Inigo de la Serna Hernaiz imza attÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ± TarÄ±m, Su ÃœrÃ¼nleri, GÄ±da ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda niyet beyanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°spanya tarafÄ±ndan TarÄ±m, Su ÃœrÃ¼nleri, GÄ±da ve Ã‡evre BakanÄ± Isabel Garcia Tejerine imzaladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapÄ±lan para transferlerinin yÃ¼zde 21 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.