17:35, 24 Nisan 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda iki anlaÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ±Â arasÄ±nda,Â alt yapÄ±Â veÂ ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±.

TÃ¼rkiye-Ä°spanya HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± 6. Zirvesi kapsamÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmalara,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy huzurundaÂ imza atÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ± BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma alanÄ±nda mutabakat zaptÄ±na, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Ä°spanya BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Inigo de la Serna Hernaiz imza attÄ±.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°spanya KrallÄ±ÄŸÄ± TarÄ±m, Su ÃœrÃ¼nleri, GÄ±da ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda niyet beyanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°spanya tarafÄ±ndan TarÄ±m, Su ÃœrÃ¼nleri, GÄ±da ve Ã‡evre BakanÄ± Isabel Garcia Tejerine imzaladÄ±.