18:32, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Trump'tan Ä°ran'a sert uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Oval Ofis'te basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusundaki sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°ran'la ABD arasÄ±ndaki nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸma" olduÄŸunu ve "hiÃ§ yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini" yineleyen Trump, Tahran yÃ¶netiminin nÃ¼kleer konusundaki son aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiklerini sÃ¶yledi.

Trump, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Macron ile yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusunun en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddelerinden biri olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Trump, Orta DoÄŸu'da sorun olan tÃ¼m alanlarda hep Ä°ran'la karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu Ã¼lkenin Suriye'den Yemen'e kadar birÃ§ok olayÄ±n iÃ§inde olduÄŸunu belirtti.

Trump'Ä±n sabah Beyaz Saray'da resmi devlet tÃ¶reniyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Macron ile ilerleyen saatlerde ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapmasÄ± ve Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusuna burada da deÄŸinmesi bekleniyor.