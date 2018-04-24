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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:12, 24 Nisan 2018 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
18:58, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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Tiflis'te ASALA kurbanÄ± TÃ¼rk diplomatlar iÃ§in tÃ¶ren
Tiflis'te ASALA kurbanÄ± TÃ¼rk diplomatlar iÃ§in tÃ¶ren

TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile Azerbaycan asÄ±llÄ± GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ± tÃ¶renden Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenilerin dÃ¼zenledikleri izinsiz gÃ¶sterilere tepki gÃ¶sterdi.

Ellerinde TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan ve Azerbaycan bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlar, "YaÅŸasÄ±n TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan, Azerbaycan dostluÄŸu" sloganlarÄ± atarak, Ermenilerin TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§evresinde dÃ¼n ve bugÃ¼n izinsiz yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterileri protesto edip, TÃ¼rkiye'ye destek verdi.

VatandaÅŸlar daha sonra Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatma Ceren Yazgan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len TÃ¼rk diplomatlarÄ± anarak, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajÄ± okudu.

Yazgan, tÃ¶ren sonrasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ermenilerin dÃ¼n ve bugÃ¼n BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik karÅŸÄ±sÄ±nda, 1915'te yaÅŸanan olaylar konusunda Ã§irkin yalanlar Ã¼zerine kurgulanan izinsiz gÃ¶steriler dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

GÃ¶sterilerin bir amacÄ±nÄ±n hÄ±zla geliÅŸen TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan, Azerbaycan iliÅŸkilerini baltalamak olduÄŸunu belirten Yazgan, "Ermeni tarafÄ±, 100 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan ortak acÄ±larÄ± tek taraflÄ± olarak saptÄ±rarak, yeni nesilleri bir nefret sÃ¶ylemi ile eÄŸiterek bu yalanÄ± devam ettiriyor. Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir durum." ifadesini kullandÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Yazgan, 1915 olaylarÄ± ile ilgili Ermenilerin iddialarÄ±na iliÅŸkin, "Bir yalanÄ± tekrarlamak, daha yÃ¼ksek sesle sÃ¶ylemek ve bu yalana daha fazla insanÄ±n itibar etmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermek onu gerÃ§ek yapmÄ±yor." dedi.

Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan Ermenistan'Ä±n KurtuluÅŸu iÃ§in Ermeni Gizli Ordusunca (ASALA), 1975 ve 1985 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkede dÃ¼zenledikleri terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda 40'tan fazla TÃ¼rk diplomatÄ±, onlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve farklÄ± Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± ÅŸehit edilmiÅŸ, 300'e yakÄ±n kiÅŸi de saldÄ±rÄ±larda yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular tiflis gÃ¼rcistan TÃ¼rkiye ASALA Ermeni terÃ¶r diplomat
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