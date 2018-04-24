Tiflis'te ASALA kurbanÄ± TÃ¼rk diplomatlar iÃ§in tÃ¶ren

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼rcistan'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile Azerbaycan asÄ±llÄ± GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ± tÃ¶renden Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanarak, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenilerin dÃ¼zenledikleri izinsiz gÃ¶sterilere tepki gÃ¶sterdi.
Ellerinde TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan ve Azerbaycan bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlar, "YaÅŸasÄ±n TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan, Azerbaycan dostluÄŸu" sloganlarÄ± atarak, Ermenilerin TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§evresinde dÃ¼n ve bugÃ¼n izinsiz yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterileri protesto edip, TÃ¼rkiye'ye destek verdi.
VatandaÅŸlar daha sonra Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatma Ceren Yazgan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len TÃ¼rk diplomatlarÄ± anarak, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajÄ± okudu.
Yazgan, tÃ¶ren sonrasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ermenilerin dÃ¼n ve bugÃ¼n BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik karÅŸÄ±sÄ±nda, 1915'te yaÅŸanan olaylar konusunda Ã§irkin yalanlar Ã¼zerine kurgulanan izinsiz gÃ¶steriler dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
GÃ¶sterilerin bir amacÄ±nÄ±n hÄ±zla geliÅŸen TÃ¼rkiye, GÃ¼rcistan, Azerbaycan iliÅŸkilerini baltalamak olduÄŸunu belirten Yazgan, "Ermeni tarafÄ±, 100 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan ortak acÄ±larÄ± tek taraflÄ± olarak saptÄ±rarak, yeni nesilleri bir nefret sÃ¶ylemi ile eÄŸiterek bu yalanÄ± devam ettiriyor. Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir durum." ifadesini kullandÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Yazgan, 1915 olaylarÄ± ile ilgili Ermenilerin iddialarÄ±na iliÅŸkin, "Bir yalanÄ± tekrarlamak, daha yÃ¼ksek sesle sÃ¶ylemek ve bu yalana daha fazla insanÄ±n itibar etmesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermek onu gerÃ§ek yapmÄ±yor." dedi.
Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan Ermenistan'Ä±n KurtuluÅŸu iÃ§in Ermeni Gizli Ordusunca (ASALA), 1975 ve 1985 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkede dÃ¼zenledikleri terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda 40'tan fazla TÃ¼rk diplomatÄ±, onlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve farklÄ± Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± ÅŸehit edilmiÅŸ, 300'e yakÄ±n kiÅŸi de saldÄ±rÄ±larda yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapÄ±lan para transferlerinin yÃ¼zde 21 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.