AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼ AyvacÄ±k'ta yandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmazken yolcular, olay yerine gelen baÅŸka bir otobÃ¼sle Ã‡anakkale'ye gÃ¶nderildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Tarihi Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaki Anzak Koyu'nda dÃ¼zenlenecek Åžafak Ayini'ne katÄ±lmak iÃ§in Ã‡anakkale'ye gelen Yeni ZelandalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan Ã–mer TavukÃ§u yÃ¶netimindeki 34 JP 3604 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼nde, AyvacÄ±k ilÃ§esi NusratlÄ± rampalarÄ± mevkisinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
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OtobÃ¼sÃ¼n motor kÄ±smÄ±ndan alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼, araÃ§ta bulunan bir TÃ¼rk rehber ile 45 Yeni ZelandalÄ± yolcuyu tahliye etti.
Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n aracÄ± tamamen sardÄ±.
KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi.
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Yeni ZelandalÄ± yolcular, bÃ¶lgeye gelen baÅŸka bir otobÃ¼s ile Ã‡anakkale'ye gÃ¶nderildi.
Olay yerine gelen KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Belediye BaÅŸkanÄ± Cengiz Balkan, AyvacÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœnal Åžahin ve AyvacÄ±k KaymakamÄ± Cevat Ã‡elik, yetkililerden kaza hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapÄ±lan para transferlerinin yÃ¼zde 21 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.