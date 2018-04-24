19:09, 24 Nisan 2018 SalÄ±

AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼ AyvacÄ±k'ta yandÄ±





Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmazken yolcular, olay yerine gelen baÅŸka bir otobÃ¼sle Ã‡anakkale'ye gÃ¶nderildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Tarihi Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaki Anzak Koyu'nda dÃ¼zenlenecek Åžafak Ayini'ne katÄ±lmak iÃ§in Ã‡anakkale'ye gelen Yeni ZelandalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan Ã–mer TavukÃ§u yÃ¶netimindeki 34 JP 3604 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼nde, AyvacÄ±k ilÃ§esi NusratlÄ± rampalarÄ± mevkisinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Â OtobÃ¼sÃ¼n motor kÄ±smÄ±ndan alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼, araÃ§ta bulunan bir TÃ¼rk rehber ile 45 Yeni ZelandalÄ± yolcuyu tahliye etti. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n aracÄ± tamamen sardÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi. Â Yeni ZelandalÄ± yolcular, bÃ¶lgeye gelen baÅŸka bir otobÃ¼s ile Ã‡anakkale'ye gÃ¶nderildi. Olay yerine gelen KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Belediye BaÅŸkanÄ± Cengiz Balkan, AyvacÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœnal Åžahin ve AyvacÄ±k KaymakamÄ± Cevat Ã‡elik, yetkililerden kaza hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

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