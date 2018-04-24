20:17, 24 Nisan 2018 SalÄ±

ABD ile Ã‡in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin'in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Trump, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Beyaz Sarayâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD ve Ã‡in arasÄ±nda son dÃ¶nemde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korumacÄ± adÄ±mlarla ticaret savaÅŸÄ± endiÅŸelerini artÄ±ran geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. ABD BaÅŸkanÄ±, "Ã‡in Ã§ok ciddi, biz de Ã§ok ciddiyiz. AnlaÅŸma yapma ÅŸansÄ±mÄ±z Ã§ok yÃ¼ksek." ifadelerini kullandÄ±. Trump, mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere toplantÄ±da hazÄ±r bulunan ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin'in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e seyahat edeceÄŸini kaydetti. ABD ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki ticarete de deÄŸinen Trump, "AB ile ticaretimiz Ã§ok adaletsiz ama Fransa ile ticaretimiz adil." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'na (NAFTA) yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerin ise Meksika'da yaklaÅŸan seÃ§imler nedeniyle karmaÅŸÄ±k hale gelmesine raÄŸmen iyi gittiÄŸini ifade etti.

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