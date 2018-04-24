20:53, 24 Nisan 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye'den Pakistan'a taziye mesajÄ±





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa ve Pakistan hÃ¼kÃ¼meti ile kardeÅŸ Pakistan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." denildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Pakistan'Ä±n Belucistan eyaletinin baÅŸkenti Kuetta'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu PakistanlÄ± gÃ¼venlik gÃ¶revlileri arasÄ±nda ÅŸehit ve yaralÄ±lar olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa ve Pakistan HÃ¼kÃ¼meti ile kardeÅŸ Pakistan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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